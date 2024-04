Giornata mondiale della danza: 10 ottimi motivi per cui dovremmo tutti ballare più spesso

Il 29 aprile si celebra la Giornata mondiale della danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. Ballare non ci rende soltanto più tonici ed elastici, i benefici di quest'attività sono numerosi e sorprendenti

Ballare è una vera e propria terapia del benessere, lo sapevate? Infatti il ballo e la danza, se da una parte sono un passatempo divertente, dall’altra sono anche un’occasione importante per fare più movimento e per permetterci di sentirci meglio sia dal punto di vista fisico che emotivo.

Forse non abbiamo mai amato molto ballare, o forse non ci siamo sentiti all’altezza in alcune situazioni e abbiamo rinunciato troppo in fretta a metterci alla prova o, più semplicemente, a divertirci a ritmo di musica.

Il ballo potrebbe diventare la nostra attività preferita: non ci resta che scoprirlo. Ecco quali sono alcuni dei principali benefici del ballo. Chi balla già li ha mai sperimentati?

Stimolare le endorfine

Ballare unisce due attività che permettono al nostro corpo di sentirsi meglio e di attivare la produzione delle endorfine: fare movimento e ascoltare musica. Quindi se amate entrambe queste attività, perché non provate a dedicarvi al ballo e alla danza un po’ più spesso?

Migliorare la coordinazione e la flessibilità

Forse non amate molto praticare sport, andare in palestra e dedicarvi alle comuni attività fisiche. Ecco allora che per migliorare la coordinazione dei movimenti e la flessibilità potreste iscrivervi ad un corso di ballo, se questo tipo di attività vi attira più della corsa o degli allenamenti con gli attrezzi.

Fare nuove amicizie

Iscriversi ad un corso di ballo è una buona occasione per stringere nuove amicizie. Soprattutto se vi siete trasferiti in una nuova città e vi sentite un po’ soli e se il ballo è già la vostra passione, seguire un corso vi aiuterà ad incontrare persone nuove con i vostri stessi interessi.

Ritrovare l’autostima

Forse pensiamo di non essere in grado di muovere nemmeno un passo a tempo di musica, ma la realtà potrebbe risultare ben diversa. Se amiamo la musica, perché non proviamo ad interpretarla ballando? Ci potremmo stupire di noi stessi e così riusciremmo anche a volerci bene un po’ di più.

Esprimere se stessi

Grazie al ballo e alla danza potrete esprimere voi stessi e la vostra creatività. Non è necessario diventare ballerini che si esibiscono sul palco di un teatro: potreste benissimo provare a ballare in camera vostra lasciandovi trascinare dalla musica solo per il gusto di lasciarvi andare.

Scoprire un nuovo talento

Siete sicuri di essere già entrati in contatto con tutti i vostri talenti durante questi anni? Forse esistono ancora delle abilità che non avete ancora scoperto. Potreste rendervi conto di riuscire a seguire senza problemi il ritmo della musica con i vostri movimenti e diventare in breve tempo ballerini provetti nello stile che preferite.

Conoscere nuove culture

Esistono molti tipi di ballo e di danza. Dunque quando pensiamo a questo tipo di attività non limitiamoci soltanto alla danza classica o ai balli moderni. Spaziamo verso altri Paesi del mondo e proviamo a prendere in considerazione, ad esempio, la danza del ventre e le danze indiane. Così il ballo diventerà anche un arricchimento culturale.

Fare più movimento

Forse la nostra vita è troppo sedentaria e ci siamo resi conto di non fare abbastanza movimento durante le nostre giornate. Ecco allora una buona motivazione per muoverci di più senza annoiarci e scegliendo uno stile di ballo che ci piaccia, da praticare sul tipo di musica che preferiamo.

Perdere peso

La vita sedentaria potrebbe essere correlata ad un aumento di peso. Ecco allora che chi è alla ricerca di un attività che tonifichi il corpo e che lo aiuti ad eliminare qualche chiletto di troppo può orientarsi verso il ballo. Così ci si può mantenere in forma all’insegna del divertimento.

Vivere le emozioni

La danza viene utilizzata come terapia che aiuta a riequilibrare le emozioni. Se amiamo ballare, il ballo e la danza possono trasformarsi per noi in un modo per sfogare la rabbia, per superare la paura o per esprimere altre emozioni che rischiano di rimanere chiuse in noi. Così poi ci sentiremo meglio.

