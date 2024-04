Alessandro Bellière a 90 anni sta camminando per oltre 2mila km (e ha già in programma la prossima impresa)

Alessandro Bellière per festeggiare i suoi 90 anni sta affrontando “I novanta castelli del Nord Italia”, un percorso di camminata lungo oltre 2.000 chilometri attraverso nove regioni italiane

Alessandro Bellière, un uomo di 90 anni originario di Parma ma trapiantato a Bologna, continua a dimostrare con le sue imprese che l’età è solo un numero. Per celebrare il suo compleanno, ha deciso di affrontare la sfida “I novanta castelli del Nord Italia”, un percorso di camminata lungo oltre 2.000 chilometri attraverso nove regioni italiane.

Partito da Trieste il 27 luglio 2023, Bellière ha dovuto interrompere temporaneamente il suo viaggio a Somma Lombardo dopo un mese di cammino a causa di problemi di salute. Tuttavia la sua determinazione non è venuta meno: una volta superati i malanni, ha voluto riprendere il percorso dal punto esatto in cui l’aveva lasciato.

La sua prossima tappa è Fénis, dove è atteso sabato 27 aprile per la sua quarantacinquesima sosta lungo il tragitto. La passione per lo sport e per l’attività fisica all’aria aperta ha sempre contraddistinto la vita di Bellière.

Sin dalla giovinezza è stato un atleta, partecipando anche come nazionale di atletica leggera nelle discipline di fondo e marcia. Negli anni Cinquanta ha sfiorato la convocazione olimpica come marciatore di livello nazionale. Poi negli anni Sessanta si è avvicinato al mondo del trekking, che è diventato la sua grande passione.

Il 21 maggio ripartirà per celebrare l’anniversario dello scudetto del Bologna

Già nel 2013, in occasione del suo ottantesimo compleanno, Bellière aveva compiuto un’impresa straordinaria attraversando a piedi l’Italia, percorrendo 1.759 chilometri in 45 giorni di cammino. Questo viaggio è stato solo uno dei tanti episodi che testimoniano la sua dedizione allo sport e alla vita attiva, nonostante l’avanzare dell’età.

Ma Bellière non si fermerà all’impresa per i suoi 90 anni dato che ha già in programma un’altra avventura. Per celebrare il 60º anniversario dello scudetto conquistato dal Bologna (e lui era in tribuna), partirà il 21 maggio dallo Stadio Dall’Ara per arrivare il 7 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Lui che è stato l’assicuratore dei giocatori per anni, non poteva certo non celebrare questa ricorrenza. E così attraverserà città come Prato, Firenze, Orvieto e Viterbo, per un totale di quasi 500 chilometri in 18 giorni di cammino, dimostrando ancora una volta la sua passione per lo sport con la sua incredibile energia e vitalità, il suo spirito indomito e la sua costante ricerca di nuove sfide e avventure.

Fonte: alessandrobelliere.com

