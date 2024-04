A soli 17 anni Gukesh Dommaraju è il più giovane scacchista di sempre a competere per il titolo mondiale

Gukesh Dommaraju ha 17 anni, è un campione di scacchi dell'India e potrebbe diventare lo scacchista più giovane del mondo, riscrivendo la storia. Lo deciderà il Campionato mondiale di scacchi, dove il professionista indiano sfiderà l'attuale campione in carica

17 anni, una passione sconfinata per la scacchiera, i suoi pezzi e i loro affascinanti ma complessi movimenti. Gukesh Dommaraju è il prodigio del mondo degli scacchi.

Il giovanissimo studente indiano di Chennai ha da poco vinto il Candidates Tournament a Toronto, guadagnandosi un biglietto di sola andata per la competizione mondiale. Dovrà vedersela con il campione in carica, il cinese Ding Liren.

Già da ora è lo sfidante più giovane di sempre al torneo mondiale con 3 anni in meno rispetto allo scacchista russo Garry Kasparov, che raggiunse questo primato all’età di 20 anni. Potrebbe, però, battere un nuovo incredibile record.

I riflettori sono puntati su di lui perché il diciassettenne indiano potrebbe il più giovane scacchista che la Terra abbia mai visto, salendo sul gradino più alto di tutti. Lo deciderà il Campionato mondiale di scacchi. Data e luogo non sono stati ancora resi noti.

Grazie al suo spiccato talento, Gukesh Dommaraju, conosciuto come Gukesh D, porta alto il nome del suo Paese. È infatti il secondo campione di scacchi dell’India dopo il primo grande campione Viswanathan Anand. Anche Anand si è congratulato con Gukesh D per il suo ultimo successo.

Subito dopo la vittoria del Candidates Tournament, lo scacchista ha raccontato di essere fiero e soddisfatto delle sue giocate e dell’impegno che ci ha messo preparandosi al torneo:

Il modo in cui mi sono comportato durante l’evento e il modo in cui ho giocato è davvero qualcosa di cui sono molto felice. Non mi aspettavo di raggiungere un simile stato mentale. Penso di essere davvero migliorato nell’ultimo anno e negli ultimi mesi”