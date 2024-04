Occhio alle padelle che usi! Contengono PFAS (che potrebbero incrementare il rischio di tumori alla tiroide)

I PFAS, detti anche "sostanze chimiche per sempre", sono altamente resistenti poiché costituite da sostanze che difficilmente si degradano nell'ambiente, e una nuova ricerca ha rilevato che possono aumentare il rischio di sviluppare cancro alla tiroide

I PFAS sono sostanze chimiche prodotte a partire dagli anni ’40 e utilizzate in una varietà di prodotti industriali e di consumo, tra cui pentole antiaderenti, tessuti antimacchia e schiuma antincendio.

Questi prodotti chimici hanno un forte legame carbonio-fluoro, che impedisce loro di degradarsi facilmente nell’ambiente, consentendo di persistere per molti anni.

Poiché queste sostanze chimiche sono state utilizzate in un’ampia gamma di prodotti, possono essere trovate nell’acqua potabile, nella polvere domestica e persino nel sangue umano.

Alcune di queste sostanze, sono state associate a un aumento del rischio del 56% di diagnosi di cancro alla tiroide.

I ricercatori hanno quantificato un legame tra l’acido chimico PFAS (n-PFOS) e il rischio di questo tipo di tumore.

Maaike van Gerwen, coautore dell’articolo e direttore della ricerca per il Dipartimento di Otorinolaringoiatria presso la Icahn School of Medicine, ha dichiarato:

Per quanto ne sappiamo, questo è il primo studio sull’uomo a esaminare le associazioni tra l’esposizione ai PFAS e rischio di diagnosi di cancro alla tiroide.

Lo studio

I ricercatori hanno studiato i collegamenti tra la quantità di PFAS nel plasma sanguigno delle persone e la diagnosi di cancro alla tiroide.

Sono stati studiati 88 pazienti affetti da cancro alla tiroide e 88 pazienti di controllo non affetti da cancro di sesso, razza, età, abitudine al fumo e indice di massa corporea simili; dopo di che, i ricercatori hanno esaminato come i livelli di otto sostanze chimiche PFAS influivano sulla salute dei due gruppi di riferimento.

Hanno scoperto che n-PFOS portava a un aumento del rischio di cancro alla tiroide del 56% e che esisteva un’associazione positiva tra il rischio di cancro alla tiroide e l’esposizione ad altri PFAS tra cui acido perfluoroottansolfonico ramificato, acido perfluorononanoico, acido perfluoroottilfosfonico e acido perfluoroesansolfonico lineare.

Questo è il primo studio a trovare un’associazione così significativa tra l’esposizione al PFOS e la diagnosi di cancro alla tiroide.

Inoltre, queste sostanze tossiche sono state associate anche ad aumento del colesterolo e della pressione sanguigna, a una ridotta immunità e ad un aumento del rischio di alcuni tumori, come quello renale o testicolare.

Dove si trovano i PFAS

I PFAS, acronimo di sostanze per- e polifluoroalchiliche, sono un gruppo di composti chimici artificiali noti per le loro proprietà resistenti al calore, all’acqua e alle macchie. Queste caratteristiche li hanno resi molto popolari in una vasta gamma di applicazioni industriali e prodotti di consumo. Si possono trovare nelle pentole antiaderenti, nei tessuti resistenti all’acqua e alle macchie, nei prodotti per la cura dei tessuti, nelle schiume antincendio, e in alcuni tipi di imballaggi per alimenti.

La loro presenza non è limitata ai prodotti in cui vengono utilizzati: a causa della loro estrema persistenza, i PFAS si sono diffusi nell’ambiente, contaminando acqua, suolo e persino l’aria. Inoltre, data la loro ubiquità, sono stati rilevati nella polvere domestica e nei tessuti biologici, compreso il sangue umano. Questa diffusa presenza ambientale e la loro resistenza alla degradazione li rendono una fonte di preoccupazione per la salute pubblica a livello globale.

