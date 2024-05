Ora hai una scusa in più: guardare lo sport in TV può effettivamente aumentare il tuo benessere secondo nuovi studi

Guardare la televisione fa sempre male? Secondo una recente ricerca non è sempre così, scopriamo perché.

Guardare la televisione è stata sempre considerata un’attività che mina la nostra salute. Molte persone addirittura associano il guardare la televisione alla pigrizia, e come qualcosa che va a minare il nostro benessere generale, ma è sempre così?

Non necessariamente. Ricerche recenti hanno evidenziato un tipo specifico di contenuto televisivo che offre significativi benefici in termini di benessere.

A quanto pare, guardare lo sport in tv potrebbe fare bene. Questo risultato è stato pubblicato sulla rivista Sport Management Review e comprendeva tre diversi studi di sottoinsieme che hanno coinvolto partecipanti giapponesi.

Il primo studio ha esaminato la relazione tra guardare lo sport e il conseguente benessere, analizzando i dati disponibili al pubblico con un ampio campione di 20.000 partecipanti. Hanno notato una tendenza generale secondo cui guardare regolarmente lo sport ha contribuito a un maggiore benessere segnalato dai partecipanti: un ottimo inizio per il caso della visione dello sport.

Lo studio successivo ha approfondito l’impatto prima e dopo della visione sportiva. Questo gruppo di ricerca ha reclutato oltre 200 residenti giapponesi che hanno riportato livelli di benessere più elevati dopo aver visto video sportivi, soprattutto quando si trattava di sport popolari come il baseball. Naturalmente, ci sono alcune sfumature in quanto alcune persone preferiscono naturalmente alcuni sport rispetto ad altri, ma in generale gli sport più popolari hanno mostrato una risposta di benessere più elevata.

Il terzo studio ha messo nero su bianco per verificare la possibilità che la visione dello sport cambia il cervello. Il gruppo di ricerca ha condotto un esperimento di neuroimaging con 14 partecipanti giapponesi utilizzando scansioni MRI per valutare i cambiamenti nella funzione e nella struttura del cervello.

Sebbene sia interessante conoscere i benefici per il benessere derivanti dal guardare lo sport, è fondamentale non utilizzare questa ricerca come motivo per restare incollati davanti agli schermi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 o trascurare altri aspetti importanti della vita, come trascorrere del tempo all’aria aperta e fare esercizio.

Fonte: Sport Management Review

