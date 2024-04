Ossessionato dalle serie tv? Gli scienziati hanno scoperto un legame tra binge watching e depressione

Questo studio rappresenta un importante passo avanti nell’esplorazione del fenomeno del binge watching e delle sue implicazioni per la salute mentale e il benessere individuale

Uno studio condotto dai ricercatori dell’Università del Texas ad Austin ha portato alla luce una connessione intrigante tra il binge watching e lo stato emotivo delle persone, suggerendo che esista una possibile correlazione tra il consumo eccessivo di serie televisive e la depressione.

Il binge watching, fenomeno sempre più diffuso, vede gli spettatori immergersi completamente nelle serie TV, spesso guardando tantissimi episodi di fila. Questo comportamento, sebbene possa sembrare innocuo, potrebbe nascondere una realtà più complessa.

Secondo lo studio condotto da Yoon Hi Sung, Eun Yeon Kang e Wei-Na Lee, l’abitudine al binge watching sembra essere più comune tra le persone che si sentono sole e depresse. I ricercatori hanno intervistato 316 individui giovani, chiedendo loro di valutare le loro abitudini televisive e il loro stato emotivo.

I risultati hanno rivelato una stretta correlazione tra la solitudine, la depressione e la tendenza a chiudersi in casa davanti allo schermo, utilizzando le serie TV come mezzo per sfuggire alle emozioni negative.

Può diventare una dipendenza patologica

Nonostante il campione di studio sia limitato e vi siano ancora molte domande in sospeso riguardo al legame esatto tra binge watching e salute mentale, è chiaro che fattori come la solitudine, la depressione e la mancanza di autocontrollo sono indicatori importanti di comportamenti compulsivi.

In particolare i ricercatori hanno osservato che coloro i quali mostrano una minore capacità di autocontrollo sono più inclini a cedere alla tentazione del binge watching, anche quando consapevoli di avere altre responsabilità da svolgere.

Questo comportamento può essere paragonato a dipendenze patologiche, come il gioco d’azzardo compulsivo, suggerendo che il binge watching potrebbe avere conseguenze negative sulla salute e sul benessere delle persone coinvolte.

Pertanto è importante considerare con attenzione le proprie abitudini televisive e monitorare il proprio benessere emotivo. Se il binge watching diventa una forma di evasione dalle difficoltà emotive o una fonte di stress aggiuntivo, potrebbe essere necessario prendere misure per ridurne la frequenza o trovare alternative più salutari per gestire lo stress e la solitudine.

