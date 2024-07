Polpette di melanzane: la ricetta originale e 10 varianti

Polpette di melanzane: scopri la ricetta originale e 10 deliziose varianti per prepararle, da quelle vegan a quelle con cuore filante di mozzarella.

Le polpette di melanzane sono un piatto facile da preparare, tipico della stagione estiva, che potrete portare in tavola come antipasto o come secondo da accompagnare con un’insalata di stagione o con dei legumi.

Esistono diverse ricette e varianti per preparare in casa le polpette di melanzane. Secondo la ricetta originale, le polpette di melanzane sono fritte, ma le potrete anche cuocere al forno per renderle più leggere.

Ecco una raccolta di ricette per preparare in casa le polpette di melanzane.

Polpette di melanzane, la ricetta originale

La ricetta originale calabrese prevede di preparare delle polpette di melanzane fritte con pane e formaggio e con l’aggiunta di uova, farina e sale. L’aggiunta dell’aglio per insaporire la preparazione è facoltativa.

2 melanzane medie

150 g di pane raffermo

100 g di formaggio grattugiato (pecorino o parmigiano)

2 uova

Farina q.b.

Sale q.b.

Olio per friggere

(Facoltativo) 1-2 spicchi d’aglio tritati finemente

Per preparare le polpette di melanzane alla calabrese, inizia lavando le melanzane e tagliandole a cubetti. Mettile in un colapasta, cospargile di sale e lasciale riposare per circa 30 minuti affinché perdano l’acqua di vegetazione amara. Nel frattempo, ammolla il pane raffermo in acqua e poi strizzalo bene.

Sciacqua le melanzane sotto acqua corrente e strizzale per eliminare l’acqua in eccesso. In una padella, scalda un po’ d’olio e fai rosolare le melanzane finché non sono tenere. Trasferisci le melanzane in una ciotola e lasciale raffreddare leggermente.

Aggiungi il pane ammollato e strizzato, il formaggio grattugiato, le uova, una presa di sale e, se desideri, l’aglio tritato finemente. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Se il composto risulta troppo morbido, aggiungi un po’ di farina per renderlo più compatto.

Forma delle polpette con il composto e passale leggermente nella farina. Scalda abbondante olio in una padella e friggi le polpette fino a doratura, girandole su entrambi i lati. Una volta cotte, scolale su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Servi le polpette di melanzane calde o a temperatura ambiente, come antipasto o contorno. Buon appetito!

Polpette di melanzane

Ecco una ricetta utile per preparare delle polpette di melanzane fatte in casa. Per la versione vegetariana delle polpette di melanzane vi serviranno uova, formaggio grattugiato, pane grattugiato, infine sale e delle foglioline di menta per insaporire. Qui la ricetta completa.

Polpette di melanzane vegan

Le polpette di melanzane vegan sono una deliziosa alternativa senza latte, formaggio e burro. Per prepararle, inizia tagliando le melanzane a cubetti e cuocendole al vapore fino a renderle morbide. Nel frattempo, cuoci le lenticchie e i ceci fino a quando sono teneri. Una volta cotte, scola e raffredda leggermente le melanzane, le lenticchie e i ceci.

In una ciotola capiente, unisci le melanzane, le lenticchie e i ceci. Aggiungi prezzemolo tritato, un filo di olio extravergine d’oliva e mescola bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Se il composto risulta troppo umido, puoi aggiungere un po’ di farina di ceci o pangrattato per ottenere la giusta consistenza. Forma delle polpette con le mani e passale nei semi di sesamo per renderle croccanti.

Scalda un po’ di olio extravergine d’oliva in una padella e cuoci le polpette a fuoco medio fino a quando sono dorate e croccanti su entrambi i lati. Servi le polpette di melanzane vegan calde, accompagnate da una salsa a piacere o come parte di un piatto unico.

Polpette di melanzane senza uova

Le polpette di melanzane si possono preparare facilmente senza uova ma mantenendo gli altri ingredienti della ricetta originale, come mollica di pane, pecorino grattugiato, erbe aromatiche e olio extravergine.

Polpette di melanzane al forno

Se volete preparare delle polpette di melanzane più leggere rispetto a quelle fritte della versione classica, provate a cuocerle al forno. Le dovrete impanare e disporle su una teglia ricoperta di carta da forno per la cottura.

Polpette di melanzane in friggitrice ad aria

Per preparare delle deliziose polpette di melanzane nella friggitrice ad aria, inizia lavando e tagliando le melanzane a cubetti. Cuoci le melanzane al vapore o in padella fino a renderle morbide. Nel frattempo, ammolla del pane raffermo in acqua e poi strizzalo bene.

Una volta che le melanzane sono cotte, trasferiscile in una ciotola e lasciale raffreddare leggermente. Aggiungi il pane ammollato e strizzato, del formaggio grattugiato (come pecorino o parmigiano), un paio di uova e una presa di sale. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Se il composto risulta troppo morbido, aggiungi un po’ di farina per renderlo più compatto.

Forma delle polpette con le mani. Se vuoi, puoi aggiungere un cubetto di mozzarella al centro di ogni polpetta per un cuore filante. Passa le polpette nel pangrattato per renderle croccanti.

Preriscalda la friggitrice ad aria a 180°C. Disponi le polpette nel cestello della friggitrice, facendo attenzione a non sovraccaricarlo. Spruzza un po’ di olio sulle polpette per favorire la doratura.

Cuoci le polpette nella friggitrice ad aria per 12-15 minuti, girandole a metà cottura, fino a quando sono dorate e croccanti.

Servi le polpette di melanzane calde, accompagnate da una salsa a piacere o come parte di un piatto unico

Polpette di melanzane senza glutine

Per preparare delle polpette di melanzane adatte ai celiaci dovrete sostituire il comune pangrattato con del pane grattugiato senza glutine. Ad esempio, potrete grattugiare delle fette di pane gluten-free.

Polpette di melanzane light

Le polpette di melanzane light sono senza uova e senza burro, inoltre prevedono la cottura al forno e la farina integrale in sostituzione della farina bianca e del pangrattato. Invece della scamorza potrete scegliere la ricotta come formaggio fresco più leggero.

Polpette di melanzane e tofu affumicato

Per preparare delle deliziose polpette di melanzane e tofu affumicato, inizia lavando e tagliando le melanzane a cubetti. Cuoci le melanzane al vapore fino a renderle morbide. Nel frattempo, sbriciola il tofu affumicato in una ciotola e metti da parte. Una volta cotte le melanzane, scolale e lasciale raffreddare leggermente.

In una ciotola capiente, unisci le melanzane, il tofu affumicato sbriciolato e un mazzetto di prezzemolo tritato finemente. Aggiungi un filo di olio extravergine d’oliva e mescola bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Se il composto risulta troppo umido, puoi aggiungere un po’ di farina di ceci o pangrattato per ottenere la giusta consistenza.

Forma delle polpette con le mani e passale nei semi di sesamo per renderle croccanti. Scalda un po’ di olio extravergine d’oliva in una padella e cuoci le polpette a fuoco medio fino a quando sono dorate e croccanti su entrambi i lati.

Servi le polpette di melanzane e tofu affumicato calde, accompagnate da una salsa a piacere o come parte di un piatto unico

Polpette di melanzane al sugo

Potrete servire le vostre polpette di melanzane accompagnandole con un gustoso sugo di pomodoro fatto in casa da voi, magari a partire dai pomodori del vostro orto.

Polpette di melanzane con mozzarella

Se volete preparare delle polpette di melanzane filanti, scegliete la mozzarella come ingrediente per il ripieno. Iniziate lavando e tagliando le melanzane a cubetti, quindi cuocetele al vapore o in padella fino a renderle morbide. Nel frattempo, ammollate del pane raffermo in acqua e poi strizzatelo bene.

Una volta che le melanzane sono cotte, trasferitele in una ciotola e lasciatele raffreddare leggermente. Aggiungete il pane ammollato, del formaggio grattugiato (come pecorino o parmigiano), un paio di uova, una presa di sale e mescolate bene fino a ottenere un composto omogeneo. Se il composto è troppo morbido, aggiungete un po’ di farina per renderlo più compatto.

Tagliate la mozzarella a cubetti piccoli. Prendete una porzione di composto di melanzane, appiattitela sul palmo della mano e posizionate un cubetto di mozzarella al centro. Richiudete il composto intorno alla mozzarella formando una polpetta, assicurandovi che il ripieno sia ben sigillato all’interno.

A questo punto, potete decidere se friggere o cuocere al forno le vostre polpette di melanzane. Per friggere, scaldate abbondante olio in una padella e cuocete le polpette fino a doratura, girandole su entrambi i lati. Per una versione più leggera, disponete le polpette su una teglia rivestita di carta da forno, spennellatele con un po’ di olio e cuocetele in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti, o fino a quando sono dorate.

Servite le polpette di melanzane con mozzarella calde, così da godere del cuore filante di mozzarella.

Conoscete altre ricette per preparare le polpette di melanzane?