Nutella: la ricetta infallibile per prepararla in casa (e i trucchi per renderla cremosa)

La ricetta per preparare la Nutella con ingredienti genuini, senza olio di palma e zucchero bianco. Il suo gusto e la sua consistenza cremosa vi conquisteranno!

Nutella fatta in casa: ecco la ricetta passo passo per preparare la famosa crema spalmabile a base di nocciole tostate e cioccolato che conquisterà grandi e piccini per la sua consistenza cremosa e il suo gusto paragonabile all’originale. Perfetta da mangiare a merenda spalmata su fette di pane fatto in casa, è adatta per guarnire anche i dolci

Senza conservanti, olio di palma e aromi sintetici, la nostra Nutella fatta in casa si prepara con nocciole, cioccolato, olio, latte e zucchero. Per avere un sapore più intenso, potrete anche sostituire l’olio di semi con dell’olio di nocciole.

Fare in casa questa crema di nocciole è davvero molto semplice, anche se in casa non avete a disposizione robot da cucina potenti e accessoriati.

Ingredienti 80 gr di cioccolato fondente

40 gr di zucchero di canna

40 gr di cioccolato al latte

80 gr di nocciole sgusciate

60 ml di olio di semi di girasole

80 ml di latte

Tempo Preparazione: 15 minuti

15 minuti Tempo Cottura: 10 minuti

10 minuti Tempo Riposo: –

– Dosi: per 2 barattoli da 15 cl

per 2 barattoli da 15 cl Difficoltà bassa

Come preparare la nutella fatta in casa: procedimento

Triturare lo zucchero con un robot da cucina fino a polverizzarlo,

lo zucchero con un robot da cucina fino a polverizzarlo, tostare le nocciole in una padella antiaderente quindi tritarle nel robot fino a sfarinarle, (in alternativa è possibile utilizzare dello zucchero di canna a velo e della farina di nocciole).

mescolare la farina con lo zucchero, quindi rimetterli nel robot e triturare ancora aggiungendo il cioccolato e l’olio avendo cura di alternarli fra loro,

la farina con lo zucchero, quindi rimetterli nel robot e triturare ancora aggiungendo il cioccolato e l’olio avendo cura di alternarli fra loro, intiepidire nel frattempo il latte, aggiungerlo al composto e

nel frattempo il latte, aggiungerlo al composto e lavorare ancora con le lame ottenendo così una crema liscia e vellutata,

trasferire il tutto in un pentolino e cuocere a bagnomaria per circa dieci minuti,

il tutto in un pentolino e cuocere a bagnomaria per circa dieci minuti, trascorsi i quali far raffreddare e

i quali far raffreddare e versare la nutella fatta in casa nei barattoli in precedenza sanificati,

quando la crema spalmabile sarà ben fredda potrà essere utilizzata.

Come conservare la nutella fatta in casa:

La Nutella fatta in casa, una volta fredda, dovrà essere riposta in frigorifero e dovrà essere consumata entro qualche giorno.

