Abbiamo preparato il latte vegetale alla banana: ecco la ricetta per prepararlo in casa

Abbiamo preparato il latte vegetale alla banana: ecco la ricetta semplice e veloce per farlo in casa e godere di una bevanda sana e deliziosa

Volete risparmiare sull’acquisto del latte vegetale o sperimentare nuove ricette? Allora potreste provare a preparare in casa il latte vegetale alla banana, con la raccomandazione di acquistare banane del commercio equo e solidale.

Forse non potete preparare in casa illatte di mandorleperché siete allergici alla frutta a guscio oppure state cercando un’alternativa più dolce e gustosa rispetto al latte di soia. In questo caso il latte vegetale alla banana può fare al caso vostro.

Otterrete una bevanda ricca di sali minerali e di vitamine, con particolare riferimento al potassio e alla vitamina B6. Le banane sono frutti molto energizzanti. Preparare il latte vegetale alla banana può essere una buona alternativa per chi di solito non ama la colazione tradizionale.

Dato che si tratta di una bevanda vegetale semplicemente a base di frutta, alcune persone potrebbero trovarla più semplice da digerire. Il latte vegetale alla banana è senza glutine. è preparato a crudo ed è adatto ai vegani.

Potrete regolare la quantità d’acqua da aggiungere alla preparazione per ottenere un latte vegetale alla banana più o meno liquido. Questa bevanda è particolarmente consigliata agli sportivi e dopo un allenamento.

Ecco le istruzioni per preparare in casa il latte vegetale alla banana.

Ingredienti

1 banana congelata

250 ml d’acqua

1 pizzico di cannella

1 pizzico di sale fino integrale (facoltativo)

Preparazione

Preparare il latte vegetale alla banana è semplicissimo. Basta frullare una banana congelata insieme all’acqua e a un pizzico di cannella. Per rendere il tutto ancora più gustoso potreste aggiungere un cucchiaino di cacao in polvere.

Se non amate la cannella, potrete ometterla oppure sostituirla con un pizzico di vaniglia in polvere bio. Il consiglio è di tagliare la banana a fettine prima di congelarla in modo che frullarla sia più semplice. In questo modo avrete a disposizione una bevanda fresca completamente homemade da gustare a colazione o a merenda.

