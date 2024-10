Come preparare gli gnocchi fatti in casa: 10 ricette per tutti i gusti (anche quelli alla zucca)

Come preparare gnocchi fatti in casa con 10 ricette gustose per tutti i palati: dalle versioni classiche a quelle con ingredienti stagionali e varianti vegane, per portare in tavola sapori irresistibili e genuini.

Gli gnocchi sono una delle tipologie di pasta fresca più amate e quando si tratta di gnocchi fatti in casa di certo sono ancora più buoni.

Potrete preparare i vostri gnocchi fatti in casa con un impasto a base di patate, di carote, di semolino, di zucca e non solo. Poi vi basterà scegliere il vostro condimento preferito.

Gnocchi di patate la ricetta originale

Per preparare gli gnocchi di patate tradizionali, inizia lessando le patate con la buccia in acqua salata finché non diventano morbide, scolale, lasciale intiepidire leggermente, poi sbucciale e schiacciale con uno schiacciapatate fino a ottenere una purea soffice e senza grumi. Disponi la purea su una spianatoia e aggiungi gradualmente la farina, lavorando l’impasto con delicatezza. Aggiungi un pizzico di sale e continua a impastare fino a ottenere una consistenza morbida e non appiccicosa. Dividi l’impasto in porzioni, forma dei cilindri e taglia ogni cilindro in piccoli pezzi per creare gli gnocchi. Passa ogni gnocco sui rebbi di una forchetta per ottenere la classica forma rigata, che trattiene meglio il condimento. Cuocili in acqua bollente salata e scolali appena affiorano, quindi condiscili a piacere.

Ecco le ricette per gli gnocchi fatti in casa a cui potrete ispirarvi.

Gnocchi di semolino alla curcuma

Una ricetta per preparare gli gnocchi di semolino (gnocchi alla romana) insaporiti con la curcuma e con erbe aromatiche come l’origano e il rosmarino. Potrete cuocere gli gnocchi di semolino al forno spolverandoli con pane grattugiato e curry. Qui la ricetta.

Gnocchi alla romana senza glutine

Ecco una versione senza glutine dei classici gnocchi alla romana. Questi gnocchi a forma di stella, potete anche farli tondi, infatti sono stati preparati con il semolino di riso (naturalmente senza glutine). La forma stellata dà un tocco di originalità in più al piatto. Qui la ricetta.

Gnocchi ai funghi porcini

Per preparare rapidamente gli gnocchi ai funghi porcini, inizia scaldando un filo d’olio in padella e aggiungi uno spicchio d’aglio. Una volta dorato, rimuovilo e versa i porcini puliti e affettati, lasciandoli rosolare per qualche minuto. Aggiungi sale, pepe e una spruzzata di prezzemolo tritato per dare profumo. Nel frattempo, cuoci gli gnocchi in acqua bollente salata e, quando salgono a galla, scolali e aggiungili direttamente nella padella con i funghi. Manteca per qualche minuto, aggiungendo un filo d’olio o un po’ di burro per dare cremosità. Qui 20 ricette con i funghi porcini da cui prendere spunto.

Gnocchi di zucca

Gli gnocchi di zucca sono un piatto autunnale semplice e gustoso che puoi preparare con soli due ingredienti: polpa di zucca delica già cotta e semola di grano duro. La zucca delica è ideale per questa ricetta grazie alla sua consistenza poco acquosa e al suo sapore di castagna. Dopo aver cotto la zucca e schiacciato la polpa, la mescoli con la semola fino a ottenere un impasto morbido. Taglia gli gnocchi, cuocili in acqua bollente, e quando affiorano sono pronti. Condiscili a piacere: un classico è saltarli con salvia in olio per un sapore ricco e aromatico. Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Leggi anche: Farina di riso: 10 ricette per utilizzarla al meglio

Gnocchi con pesto di broccoli

Gnocchi al pesto di broccoli, preparati solo con acqua e farina, ecco uno dei modi per preparare un piatto diverso dal solito, una variante degli gnocchi di patate al pesto di basilico. Vi serviranno acqua e farina di tipo 2, per il condimento: broccolo siciliano, aglio, pinoli e grana vegetariano. Qui la ricetta.

Gnocchi di asparagi

Non solo patate, zucca o carote per fare gli gnocchi. Potrete preparare ad esempio gli gnocchi di asparagi. Formerete l’impasto unendo la farina di grano duro. Qui la ricetta per prepararli.

Gnocchi di patate al forno con bietole gialle e rosse

Una ricetta interessante ed anche molto semplice da preparare questa degli gnocchi di patate al forno con bietole gialle e rosse. Per il condimento vi basterà preparare una besciamella e una crema di bietole, mettere tutto in forno e servire! Qui la ricetta completa da seguire passo passo.

Gnocchi ai fiori di zucchina (ricetta vegan)

Gli gnocchi ai fiori di zucchina sono una ricetta primaverile colorata e saporita, ideale per tutta la famiglia e adatta anche a diete vegane. Preparati con farina di farro e acqua, sono più leggeri rispetto ai classici gnocchi di patate e non contengono uova. Il condimento prevede zucchine a rondelle, cipolla e olio d’oliva per un piatto aromatico e ben consistente. Gli gnocchi si possono preparare in anticipo, infarinandoli e coprendoli per evitare che si attacchino. Infine, si cuociono in acqua bollente e si mantecano con il condimento a base di zucchine e menta per un tocco fresco. Qui la ricetta completa.

Gnocchi di patate al pomodoro e basilico

Gnocchi di patate al pomodoro e basilico, ecco un classico dei classici. Il consiglio per avere un impasto compatto è di non lessare le patate, ma di cuocerle al vapore. Per il condimento scegliete la salsa di pomodoro, ancora meglio se fatta in casa, da insaporire con il basilico e poi anche del parmigiano.

Gnocchi di patate al pesto

Per preparare l’impasto di questi gnocchi di patate al pesto vi serviranno semplicemente patate e farina, senza l’aggiunta di altri ingredienti. Il segreto per insaporire è tutto nel condimento: potrete preparare il pesto fresco fatto in casa al basilico, oppure sostituire il basilico con il cavolo nero o con la rucola a seconda delle stagioni e dei vostri gusti. Qui le varianti al pesto alla genovese.

Leggi anche: