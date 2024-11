Queste bistecche di cavolfiore cucinate così hanno lasciato di stucco anche gli amanti della carne. Provale!

Queste deliziose bistecche di cavolfiore sorprendono anche gli amanti della carne con il loro sapore irresistibile. Una ricetta da provare assolutamente!

Voglia di un secondo piatto vegetariano in grado di stupire anche i più appassionati di carne? Prova assolutamente questa deliziosa ricetta delle bistecche di cavolfiore.

Facile da preparare e molto golosa, per riuscire al meglio il cavolfiore deve essere tagliato in fette spesse, poi arrostite e infine ricoperte da un croccante e gustoso rivestimento di pangrattato e formaggio. Perfette da gustare da solo come piatto principale vegetariano.

Da ogni cavolfiore si possono ricavare 2 o 3 bistecche, tenendo conto che i bordi tendono a sbriciolarsi. Gli avanzi di cavolfiore possono essere utilizzati per un’altra cottura al forno o tritati per ottenere gli ingredienti per preparare il riso di cavolfiore.

Ingredienti

2 cavolfiori di media grandezza

4 cucchiai di olio di oliva

1/2 tazza di formaggio Parmigiano grattugiato, divisa

1 1/2 cucchiaini di scorza di limone grattugiata, più spicchi di limone per servire

1/4 cucchiaino di sale

1/2 tazza di pangrattato

Preparazione

Preriscalda il forno a 220°C. Fodera una grande teglia con della carta da forno, rimuovi e scarta le foglie esterne del cavolfiore (non le buttare ci si possono realizzare degli ottimi pesti); taglia i gambi. Posiziona le teste di cavolfiore, con il lato del gambo verso il basso, su un tagliere; taglia 2 bistecche dal centro di ciascuna. Conserva il cavolfiore rimanente per un altro utilizzo. Disponi le bistecche in un unico strato sulla teglia preparata.

Mescola 2 cucchiai di olio con 2 cucchiai di Parmigiano, scorza di limone e sale in una piccola ciotola fino a ottenere un composto omogeneo. Spennella il composto sulla parte superiore di ogni bistecca di cavolfiore (circa 1 cucchiaio ciascuno). Cuoci in forno fino a quando il cavolfiore sarà tenero alla forchetta, circa 20 minuti.

Nel frattempo, unisci pangrattato, aglio, 1 cucchiaio di olio e i restanti 2 cucchiai di Parmigiano in una piccola ciotola.

Togli il cavolfiore dal forno, riduci la temperatura a 200°C. Spolvera uniformemente su ogni bistecca il composto di pangrattato; premi delicatamente per far aderire.

Cuoci in forno fino a quando il pangrattato sarà dorato, circa 5 minuti. Condisci le bistecche di cavolfiore con il restante cucchiaio di olio e servi con spicchi di limone.

Come condire le bistecche di cavolfiore (varianti)

Per dare un tocco in più al piatto, puoi arricchire le bistecche di cavolfiore con alcune varianti di condimento e accompagnamenti che renderanno questo secondo vegetariano ancora più interessante. Ecco alcune idee:

Spezie e aromi: prova ad aggiungere spezie come paprika affumicata, cumino o pepe nero al composto di pangrattato per una nota speziata e profumata. Per un sapore ancora più deciso, puoi aggiungere erbe fresche come prezzemolo o timo tritati finemente. Salsa di accompagnamento: accompagna le bistecche con una salsa leggera di yogurt e limone, arricchita con erbe fresche come menta e coriandolo, per un tocco fresco e cremoso. Oppure prova una salsa tahina al limone per una nota esotica e cremosa. Aggiunta di noci o semi: aggiungi una manciata di mandorle tritate o semi di sesamo al pangrattato per un tocco di croccantezza extra e un sapore tostato. Per dare un tocco finale, guarnisci con una spruzzata di scorza di limone fresca e una spolverata di peperoncino secco.

