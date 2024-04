Questi sono 3 segnali che hai incontrato la persona giusta (ma nel momento sbagliato)

L'amore non basta per una relazione felice e duratura: ecco alcuni fattori (interni ed esterni) che possono minacciare la stabilità della nostra coppia

Trovare la persona giusta – quella con cui condividere ogni momento della vita, ogni riflessione, ogni paura, ogni gioia, quella che ci fa sentire compresi e sereni nonostante tutto, quella che ci supporta nelle nostre scelte e nelle nostre imprese – è tutt’altro che facile.

Spesso, magari per timore di restare soli, ci si accontenta di conoscenze fortuite, di relazioni squilibrate, di persone che non vogliono davvero il nostro bene – per poi finire tristi e infelici.

Talvolta, invece, accade che riusciamo a trovare la persona giusta, quella che ci fa stare davvero bene, ma che il momento o le circostanze remino contro la nostra relazione, spingendoci magari a troncarla.

L’amore non sempre basta: ci sono altri fattori che concorrono al benessere e alla longevità di una relazione e che, con il tempo, possono interferire al punto da incrinare irrimediabilmente il rapporto di coppia.

In altre parole, potremmo aver incontrato la persona giusta per noi, ma al momento o in circostanze sbagliati: ecco tre fattori che possono minacciare la stabilità della nostra coppia (e come riuscire a gestirli in modo giusto).

Sfide comuni nelle relazioni: ostacoli da superare

La distanza fisica

La distanza geografica può mettere alla prova una relazione: le relazioni a distanza richiedono un impegno, comunicazione costante e dedizione da parte di entrambi.

Una piccola incomprensione facilmente risolvibile faccia a faccia può trasformarsi in una crisi profonda se affrontata al telefono o via messaggio.

Inoltre, la mancanza di interazione fisica regolare, fondamentale per una relazione sana, può essere difficile da sopportare – così come l’assenza di intimità, che può generare frustrazione.

E anche quando ci si incontra, per brevi periodi, l’ansia e le aspettative connesse a questi fugaci momenti insieme rischiano di rovinare il clima di ritrovamento sereno, incrinando la stabilità di coppia.

Le pressioni esterne

Le relazioni possono essere influenzate anche da fattori esterni – come la famiglia, la società, le differenze culturali. I nostri familiari potrebbero dare priorità ad altri obiettivi di vita, come il completamento degli studi o la carriera, prima di una relazione seria, o anche non gradire quella persona al nostro fianco.

Le norme sociali possono influenzare le decisioni, creando la pressione di raggiungere determinati traguardi entro una certa età. Infine, possono esserci divergenze culturali o economiche così profonde da sembrare insormontabili.

Per affrontare queste pressioni, è fondamentale un equilibrio tra i propri valori personali e il rispetto delle aspettative esterne, oltre a una comunicazione aperta e continua con il partner per trovare soluzioni che soddisfino le esigenze di entrambi.

Il momento

Anche se due persone sono compatibili, il momento giusto per una relazione è importante: se non ci si sente emotivamente pronti a causa di traumi passati, problemi irrisolti o se si è reduci da una relazione che ha lasciato un segno importante sul nostro animo, è importante prendersi il tempo necessario per guarire.

Iniziare una relazione quando non si è pronti può portare a legami fragili e complicazioni, che possono finire a causa di incomprensioni e echi di problemi passati che con la coppia non c’entrano nulla.

Conclusioni

Insomma, possono esserci diversi elementi di “disturbo” all’interno di una coppia, ma essere in grado di gestirli e risolverli è una parte naturale del processo verso la creazione di una relazione più forte e resiliente.

Gli ingredienti segreti per una relazione che duri oltre i problemi sono pochi ma essenziali: comunicazione aperta aperta e sincera, fiducia nel partner, impegno nel fare un passo verso l’altro, dedizione reciproca.

