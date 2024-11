Sei un boomer? 12 verità difficili da digerire per chi è nato prima del 1970

Essere un boomer significa aver superato ormai il famoso traguardo degli "-anta", e ciò comporta una serie di nuove consapevolezze sulla vita e sul benessere: eccone alcune

Se vi dicono che siete dei boomer, non prendetela come un’offesa: i boomer – o, meglio, baby boomer – non sono altro che i figli del boom economico successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ovvero le persone nate fra il 1945 e il 1965.

Essere boomer, quindi, significa appartenere a una certa generazione, che condivide uno specifico bagaglio di esperienze e di stilemi culturali – oltre che modi di pensare e di vedere la vita.

Ma significa anche essere giunti, anche grazie all’età, a un livello di consapevolezza molto alto e aver compreso e interiorizzato alcune “verità” importanti. Ne abbiamo selezionate dieci: in quali vi ritrovate (se siete anche voi dei boomer)?

La vita non è sempre giusta

La vita è imprevedibile e complicata e chi ha ormai superato i sessant’anni lo sa bene. Quando si è giovani si spera di trovarsi di fronte un futuro roseo e un percorso di vita lineare e invece crescendo si sperimentano spesso circostanze fuori di controllo e esperienze talvolta anche molto dolorose.

Il successo richiede tempo

Nel mondo frenetico di oggi, il successo è visto come un obiettivo da raggiungere nel più breve tempo possibile.

E invece, l’esperienza insegna che le cose importanti e durature come un successo lavorativo o un avanzamento di carriera richiedono tempo, sacrifici, lavoro, dedizione e, soprattutto, tanta pazienza. Il successo immediato è una rara eccezione, non la regola.

Il cambiamento è inevitabile

La nostra vita è soggetta a tantissimi cambiamenti che possono riguardare tutti gli aspetti della nostra esistenza – fisici, psicologici, economici, sociali.

Possiamo dover cambiare casa o città, veder distrutto il nostro equilibrio familiare prima di trovarne uno nuovo, cambiare lavoro, cambiare aspetto fisico in conseguenza di una malattia o una gravidanza. Accettare che la nostra vita è molto influenzata dai cambiamenti è essenziale per la crescita personale.

Accettarsi è fondamentale

Soltanto crescendo si impara ad accettare se stessi, pregi e difetti, e si comprende che l’accettazione di sé è fondamentale per una vita veramente appagante, per relazioni più sane e per una visione più positiva della vita in generale.

Il denaro non garantisce la felicità

Quando si è giovani, si pensa che fare soldi e diventare ricchi sia la chiave della felicità futura, ma crescendo si comprende che non è affatto così.

La stabilità finanziaria è importante, certo, ma il denaro di per sé non garantisce la felicità: con il passare degli anni si apprezza il piacere derivante da altre cose – come un buono stato di salute, un sano equilibro fra vita privata e lavoro, gli affetti familiari, una relazione sentimentale stabile.

Costruire relazioni forti

Come abbiamo detto, nella vita non conta (solo) il denaro, ma è essenziale dare la giusta importanza alle relazioni sociali e impegnarsi negli anni per costruire una rete di amici fidati attorno a sé.

Non è necessario avere tanti amici, come si potrebbe pensare da giovani. I veri amici, quelli che restano attraverso gli anni, sono davvero pochissimi, ma sono anche quelli che si getterebbero nel fuoco per aiutarci – e ciò non va sottovalutato.

Il dolore fa parte della vita

La vita non è tutta “rose e fiori”: più passa il tempo, più ci si rende conto di questa dolorosa verità. Il dolore fa parte della nostra esistenza al pari della gioia e della felicità: crescendo si impara a far tesoro delle emozioni provate, elaborandole nel modo giusto e trasformandole in insegnamento.

La salute è ricchezza

I nostri nonni lo sanno bene: la salute è la cosa più importante che abbiamo e dobbiamo prendercene cura sin da quando siamo giovani – anche se, talvolta, iniziamo a farlo troppo tardi.

L’età matura insegna anche a dare priorità al benessere fisico e mentale, a mettere la propria salute prima del lavoro, della carriera, della vita mondana.

Seguire un’alimentazione corretta, fare attività fisica (anche moderata) con costanza, eliminare cattive abitudini come il fumo o il consumo eccessivo di alcol: queste sono tutte strategie per preservare nel tempo la propria salute.

Il fallimento è un’opportunità di apprendimento

Quando si è giovani, si vede il fallimento come un ostacolo insormontabile e come un blocco al nostro percorso verso il successo.

Con l’avanzare dell’età, invece, si comprende che ogni caduta può trasformarsi in un’occasione di crescita e rappresentare un gradino importante nella nostra scalata al successo – sia esso professionale o personale.

Il successo non è perfezione

Infine, un’ultima verità che si apprende solo quando si diventa adulti è il fatto che la perfezione non esiste, in nessun ambito. Guardiamo alle grandi storie di successo di imprenditori e magnati multimiliardari e immaginiamo percorsi lineari e senza intoppi, ma la verità è un’altra.

Ogni percorso di successo è punteggiato da cadute, fallimenti, errori, momenti di stallo – e tutto questo è normale. Avere successo non equivale a essere perfetti.

Non si può piacere a tutti

L’età insegna che non vale la pena cercare costantemente l’approvazione altrui. Imparare a vivere secondo i propri valori e desideri è liberatorio e fondamentale per la propria felicità.

Le cose materiali non contano tanto quanto pensi

Gli oggetti possono dare soddisfazione momentanea, ma con il tempo ci si accorge che le esperienze, i ricordi e le connessioni personali hanno un valore molto più duraturo.

