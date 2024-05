Qual è il momento migliore per mangiare lo yogurt se vuoi perdere peso?

Qual è il momento migliore per mangiare lo yogurt? E come consumarlo per favorire la perdita di peso? Scopriamo qual è il modo migliore di mangiare lo yogurt e le bevande a base di yogurt

Sicuramente mangiare lo yogurt al mattino è il modo più semplice per inserirlo nella tua alimentazione quotidiana. Lo yogurt può essere parte della colazione, magari accompagnato da avena, noci, frutta fresca e altri cibi prebiotici.

Il miglioramento del microbioma intestinale richiede sia probiotici sia prebiotici.

I prebiotici sono cibo per i probiotici, e la fibra alimentare negli alimenti a base vegetale è la principale fonte di prebiotici. Poiché lo yogurt non contiene fibre, è una buona idea aggiungere frutta secca e frutta fresca, soprattutto se lo consumiamo come spuntino spezza fame a metà mattinata o metà giornata.

Leggi anche: Yogurt greco, skyr e kefir: conosci le differenze e qual è il migliore per te?

Bastano una o, proprio al massimo, due tazze di yogurt al giorno, perché il suo contenuto calorico non è basso.

Non vi è alcuna differenza nella composizione nutrizionale di yogurt e bevande allo yogurt. Sono i loro metodi di produzione che determinano la differenza tra forme solide e liquide. L’importante è sceglierne uno bianco senza zuccheri aggiunti.

Poiché sia ​​lo yogurt sia le bevande a base di yogurt devono essere refrigerate, chi non può bere liquidi freddi può riscaldarli leggermente, ma non al di sopra della temperatura corporea.

Puoi scaldare una tazza di yogurt nel microonde per 20-30 secondi, riscaldarla a bagno maria o tenerla a temperatura ambiente. Tuttavia, dopo essere stati riscaldati, yogurt e bevande allo yogurt devono essere consumati immediatamente, non deve trascorrere più di mezz’ora dal consumo.

Ma quand’è il momento migliore della giornata per mangiare lo yogurt?

Mangiare lo yogurt al mattino

Il momento migliore per mangiare yogurt è a colazione a stomaco vuoto, perché la mattina è il momento in cui i probiotici o batteri buoni nello yogurt raggiungono l’intestino crasso.

Inoltre, fornisce una buona fonte di proteine, calcio, vitamine del gruppo B e fosforo, oltre a ridurre l’infiammazione, migliorare la digestione e ridurre il rischio di obesità, morbo di Crohn, colite ulcerosa e altre malattie gastrointestinali.

Quindi, il momento migliore per mangiare lo yogurt è la mattina e a stomaco vuoto.

Tuttavia, questo non è raccomandato per le persone che sono inclini all’acidità o che hanno altri disturbi gastrointestinali. A stomaco vuoto, i prodotti a base di latte fermentato, incluso lo yogurt, producono acido cloridrico, che uccide i batteri lattici nello yogurt e provoca acidità. Inoltre, dovrebbero evitarlo anche le persone intolleranti al lattosio, i diabetici soprattutto se contiene molto zucchero.

Mangiare lo yogurt prima o dopo i pasti?

Mangiare lo yogurt prima del pasto non è consigliato, perché i nostri livelli di acido nello stomaco sono estremamente alti quando abbiamo fame. Lo yogurt, tra l’altro, contiene molti acidi lattici che uccidono l’acido nel nostro stomaco e riducono significativamente i benefici per la salute. Le proteine ​​dello yogurt ci faranno sentire sazi rapidamente e, di conseguenza, ci rovineranno il pasto principale.

Possiamo mangiare lo yogurt a fine pasto? La risposta è si. È preferibile avere lo yogurt come dolce 1-2 ore dopo i pasti.

Non solo il succo gastrico viene diluito, ma anche il contenuto di acido nello stomaco è sufficientemente basso da consentire lo sviluppo di acidi lattici. Non è consigliabile, invece, mangiare lo yogurt subito dopo un pasto oppure come dessert appena finito di mangiare, perché il contenuto calorico non è basso.

Dovremmo mangiare lo yogurt come spuntino?

Lo yogurt come spuntino non è solo salutare per il nostro peso, ma fa bene anche all’umore. Infatti, mangiare lo yogurt ha un effetto paragonabile a quello del cioccolato, perché ci fa sentire felici e di buonumore.

Si può mangiare lo yogurt di notte?

La perdita muscolare può verificarsi quando il nostro corpo è a riposo, come quando andiamo a letto. Le proteine ​​dello yogurt, invece, aiutano a nella crescita di massa magra.

Rispetto ad altri snack zuccherati e cibo spazzatura, lo yogurt è una scelta molto più salutare per uno spuntino a tarda notte. Inoltre, poiché lo yogurt è ricco di calcio, è una buona idea mangiarlo dopo la mezzanotte, quando i livelli di calcio nel corpo sono al minimo. Ecco perché, se abbiamo fame di notte, è l’alternativa migliore al cibo spazzatura.

Tieni presente, tuttavia, che non tutti gli yogurt hanno lo stesso contenuto nutrizionale; il consiglio è sempre di scegliere prodotti senza zucchero.

Lo yogurt dopo l’allenamento

Per ricaricarsi dopo l’allenamento uno spuntino ricco di carboidrati e proteine ​​di alta qualità sarebbe perfetto.

In tal caso lo yogurt è un ottimo snack post workout, perché proteine ​​e carboidrati sono i componenti principali, insieme a buone colture batteriche e, in particolare, al calcio.

Questi nutrienti ti aiuteranno a sentirti meglio sia a livello muscolare sia per il benessere dell’apparato digerente e la salute generale.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: