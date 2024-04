Per la scienza è questa l’ora giusta per fare colazione se vuoi iniziare la giornata nel modo più sano

La colazione è uno dei pasti principali della giornata, scopriamo quando farla e cosa mangiare per avere il massimo dei benefici

Per quanto siamo stanchi di sentirlo dire, la colazione è davvero il pasto più importante della giornata. La colazione interrompe il periodo di digiuno notturno. Ricostituisce la tua scorta di glucosio per aumentare i livelli di energia e la vigilanza, fornendo allo stesso tempo altri nutrienti essenziali necessari per una buona salute.

Detto questo, può essere difficile prendere l’abitudine di fare colazione, soprattutto se non sei una persona mattiniera. Infatti, un quinto della popolazione ha confessato di saltare la colazione tutti insieme.

Tuttavia, non solo dovresti assolutamente concederti una colazione nutriente, ma c’è anche il momento perfetto per farlo.

Qual è il momento migliore per fare colazione?

Prendere l’abitudine di fare colazione sarebbe utile, ma se sei pronto a trarne davvero beneficio, un nutrizionista ha condiviso il momento ideale.

L’ex atleta e nutrizionista Rhian Stephenson è d’accordo, in un’intervista ha detto che in generale non esiste un orario unico per fare colazione, ma ovviamente c’è ancora una linea guida a cui cercare di attenersi

Una buona regola pratica è lasciare un minimo di 12 ore tra la cena e la colazione. Quindi, se finisci di cenare alle 19:30, vuoi aspettare fino alle 7:30 prima di fare colazione.

Il motivo? Ciò contribuirà a migliorare la salute dell’intestino e il metabolismo.

Quali sono i cibi migliori da mangiare a colazione? Se vogliamo adottare una nuova abitudine a colazione, questi sono gli alimenti con cui dovremmo iniziare la giornata:

uova

yogurt greco

porridge

semi di chia

frutti di bosco

fiocchi di latte

pane tostato integrale

frutta secca

tè verde

frullati o frullati proteici

frutta.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: