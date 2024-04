Perché bere latte e caffè a colazione non è (sempre) una buona idea?

L'abitudine di bere cappuccino o caffellatte a colazione può essere molto dannosa per la nostra salute: ecco perché

Per la maggior parte delle persone, fare colazione vuol dire bere caffellatte, cappuccino o altre combinazioni che prevedono l’unione di latte e caffè – spesso abbinate a biscotti, merendine confezionate, cornetti.

In realtà, questo tipo di colazione non è molto salutare: in particolare, la combinazione di caffè e latte potrebbe essere fonte di gonfiore addominale e altri piccoli disturbi di cui magari soffriamo ma che non abbiamo mai abbinato al consumo di un cappuccino caldo.

Come ci ha spiegato qualche tempo fa il nutrizionista Flavio Pettirossi, già il solo latte può risultare indigesto per alcune mersone: negli adulti, l’enzima responsabile della scissione del lattosio (lattasi) tende a diminuire.

Per questo motivo l’assunzione di latte vaccino è spesso associata a gonfiore e altri problemi gastrointestinali.

Ma non solo: se al latte aggiungiamo il caffè, che è una sostanza acida, il composto risulta più pesante e ciò porta a un allungamento del processo digestivo, che può arrivare a durare fino a tre ore.

Chi gode di una buona salute intestinale può continuare ad assumere latte e caffè al mattino (o in qualsiasi altro momento della giornata), mentre chi soffre di colite, sindrome del colon irritabile, o intolleranza al lattosio dovrebbe evitare questa combinazione.

Leggi anche:

Come sostituire il caffellatte?

Le soluzioni per una colazione più salutare esistono e sono altrettanto gustose – è tutta una questione di abitudine.

Innanzitutto, è possibile sostituire il latte vaccino con una bevanda vegetale a base di soia, di mandorla, di avena, di riso, di nocciole…le possibilità in commercio sono davvero infinite e ognuno potrà scegliere quella che maggiormente incontra il suo gusto.

Scegliendo una bevanda vegetale, otterremo un duplice beneficio: da una parte ci sentiremo meno appesantiti e gonfi dopo la colazione; dall’altra avremo consumato un prodotto di origine vegetale, più etico e più sostenibile.

In alternativa, possiamo optare per un tè o una tisana, o ancora per una spremuta di arancia: insomma, non mancano colazioni diverse che possono appagare i sensi senza farci sentire gonfi e appesantiti durante la giornata.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo anche: