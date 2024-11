Spirulina: è meglio assumerla in polvere o l’integratore in compresse? Quali sono le differenze?

Quali sono le differenze tra gli integratori di alga spirulina in polvere e in compresse? Dosaggio, benefici e controindicazioni

La spirulina è un ingrediente particolarmente noto e, soprattutto, salutare che si presta anche a vari usi in cucina e non solo.

Di cosa si tratta? Secondo l’Harvard Health Publishing, la spirulina è un tipo di alga, una microscopica pianta di acqua dolce raccolta per i suoi benefici per la salute, e venduta essiccata come integratore.

Le alghe blu-verdi prosperano nei climi caldi e nelle calde acque alcaline. Nel mondo molti popoli usano la spirulina come parte della loro dieta quotidiana, per i suoi potenti benefici nutrizionali. È disponibile essiccata e liofilizzata, in polvere o in compresse, o ancora in scaglie.

Il suo sapore ricorda un po’ quello della clorofilla; è importante sapere che, poiché può assorbire metalli pesanti ed è suscettibile alla contaminazione da tossine, è importante acquistarla da una fonte attendibile. (Leggi anche: Spirulina e integratori alle alghe: contengono troppi metalli pesanti)

Cos’è l’alga spirulina?

La spirulina, detta anche Arthrospira platensis, è un’alga appartenente alla classe Cyanobacteria; si presenta con un colore verde scuro molto intenso dovuto alla presenza di clorofilla, e con riflessi blu perché è composta dal pigmento della ficocianina.

La spirulina è un cianobatterio d’acqua dolce, e nasce e cresce soprattutto nei laghi e nei corsi d’acqua dove l’ambiente è particolarmente alcalino.

Il suo nome così originale è dovuto alla forma dei suoi filamenti, che ricorda appunto una spirale, ma che non sono visibili a occhio nudo perché microscopici.

I benefici della spirulina

Prima di capire se è meglio la spirulina in polvere oppure in compresse, è bene sottolineare che questa alga ha tantissimi benefici, per i quali viene considerata un potente superfood. Di seguito i principali. (Leggi anche: Alga spirulina: cosa accade al corpo ogni giorno che la assumiamo)

Antiossidante

Gli antiossidanti sono sostanze utili ed efficaci, che aiutano a proteggere il corpo dai radicali liberi, ossia molecole instabili che danneggiano le cellule sane.

La spirulina contiene antiossidanti come le vitamine A, C ed E. Una revisione dell’agosto 2010 e pubblicata su Cardiovascular Therapeutics ha rilevato che le proprietà antiossidanti e benefiche della spirulina sono state dimostrate in un gran numero di studi preclinici sugli animali, nonché in un numero limitato di studi sull’uomo. Le prove suggeriscono che gli antiossidanti nella spirulina possono giovare alla salute del cuore.

Ricca di proteine

Le proteine ​​si trovano in ogni cellula del corpo, e sono essenziali per il corretto sviluppo, mantenimento e riparazione di muscoli, ossa, pelle, capelli e tessuti. Le proteine, inoltre, ​​aiutano a svolgere molte delle reazioni chimiche dell’organismo.

La spirulina è una buona fonte di proteine ​​magre: vanta un contenuto proteico pari al 60%, il che la rende una fonte di proteine ​​molto più ricca rispetto alla maggior parte delle verdure, secondo Harvard Health Publishing. Un singolo cucchiaio, che ha solo 20 calorie, contiene 4 grammi di proteine, secondo l’USDA.

Efficace sul colesterolo

La spirulina potrebbe aiutare a raggiungere livelli di colesterolo sani, abbassando il colesterolo LDL “cattivo” e i trigliceridi, mentre aumenta il ​​colesterolo HDL “buono”.

Secondo uno studio del luglio 2013, e pubblicato sul Journal of the Science of Food and Agriculture, nelle persone con colesterolo alto il consumo di 1 grammo di spirulina al giorno ha abbassato i trigliceridi del 16% e l’LDL del 10%; in più, secondo una ricerca, le persone con diabete di tipo 2, che hanno consumato 2 grammi di spirulina al giorno, hanno visto miglioramenti anche nei loro livelli di colesterolo.

(Leggi anche: Spirulina: gli effetti collaterali e le controindicazioni che dovresti conoscere prima di usarla)

Proprietà immunomodulanti

La spirulina è nota anche per le sue proprietà immunomodulanti, alcuni studi, tra cui una ricerca pubblicata nel Journal of Medicinal Food, hanno dimostrato che può aiutare a rafforzare il sistema immunitario, stimolando la produzione di anticorpi e altre cellule che proteggono il corpo dalle infezioni, ma le persone con malattie autoimmuni dovrebbero evitarla, poiché la stimolazione del sistema immunitario potrebbe peggiorare i loro sintomi. Per chi non ha controindicazioni, invece, l’assunzione regolare di spirulina può rappresentare un supporto efficace per mantenere il sistema immunitario in equilibrio.

Detossificante naturale

La spirulina è spesso considerata anche un detossificante naturale, grazie alla sua capacità di legarsi ai metalli pesanti, la spirulina aiuta l’organismo a espellere sostanze tossiche e impurità accumulate. Questa proprietà è particolarmente utile per chi vive in ambienti urbani o è esposto a inquinanti. La capacità che la spirulina ha di eliminare tossine e metalli pesanti, come arsenico e mercurio, è stata confermata da studi condotti su gruppi esposti a contaminanti industriali. Per una detossificazione graduale e sicura, la spirulina può essere integrata in piccole dosi nella dieta quotidiana.