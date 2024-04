Le bacche di olivello spinoso sono davvero un superfood? Cosa sappiamo su questo presunto rimedio “miracoloso”

La tradizione vuole che le bacche di olivello spinoso curino una serie di disturbi medici, ma in realtà gli studi scientifici non hanno mai confermato queste proprietà

Le bacche di olivello spinoso stanno guadagnando popolarità come potenziale “superfood”, grazie alla loro ricchezza di sostanze nutrienti e ai presunti benefici per la salute. Tuttavia, sebbene queste piccole palle arancioni possano avere un impatto positivo sulla salute, è importante considerare che la ricerca attuale fornisce solo un quadro parziale della loro efficacia.

Queste bacche – che provengono da un arbusto grande e spinoso che può essere trovato anche in zone montuose o costiere grazie alla sua resistenza – sono ricche di vitamina C e contengono una serie di composti vegetali, tra cui acidi fenolici, flavonoidi e tannini, che hanno dimostrato di avere proprietà antiossidanti benefiche per la salute. Gli antiossidanti possono aiutare a neutralizzare i radicali liberi nel corpo, riducendo così il rischio di danni cellulari e malattie croniche.

Tuttavia, nonostante le promettenti scoperte sulla composizione nutrizionale delle bacche di olivello spinoso, la ricerca attuale è ancora limitata e i risultati sono in gran parte basati su studi in vitro e su modelli animali. Mentre questi studi forniscono informazioni preziose, è importante ricordare che ciò che funziona in laboratorio potrebbe non sempre tradursi in benefici per la salute umana.

Attenzione perché non tutto è oro ciò che luccica

Seppur non abbiano un buon sapore, per la medicina tradizionale aiutano con vari disturbi tra cui la tosse, i problemi digestivi, ma anche malattie della pelle e asma e persino ipertensione. Una ricerca del 2019 ha evidenziato che l’olio è una fonte ricca di acidi grassi omega-7 che hanno un ruolo nel mantenimento e nella riduzione dell’infiammazione delle mucose del tratto digestivo, degli occhi e dei digitali, ma c’erano prove limitate a sostegno di un impatto positivo dell’olio sulla salute umana.

Uno studio più recente, inoltre, ha suggerito che le bacche di olivello spinoso potrebbero avere potenziali effetti antidiabetici e anti-obesità, ma è necessaria ulteriore ricerca per confermare questi risultati e comprendere appieno il meccanismo d’azione di questi frutti.

Inoltre è importante considerare che l’efficacia delle bacche di olivello spinoso potrebbe variare da persona a persona, e che l’assunzione eccessiva di qualsiasi alimento, anche se considerato salutare, potrebbe non essere sempre benefica. Come sempre, è consigliabile consumare una dieta equilibrata e variata e consultare un professionista sanitario prima di apportare cambiamenti significativi alla propria alimentazione o stile di vita.

Quindi, mentre le bacche di olivello spinoso potrebbero rappresentare un’aggiunta salutare alla tua dieta, è importante mantenere un atteggiamento prudente e non considerarle come una soluzione miracolosa per trattare il diabete o l’obesità. La ricerca continua è fondamentale per comprendere appieno il potenziale di questi frutti e per determinare il loro ruolo nella promozione della salute umana.

