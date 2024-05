Richiamata zuppa fresca a marchio Eurospin per contaminazione da botulino: il lotto da non consumare

Attenzione a questa zuppa fresca in vendita presso i supermercati Eurospin e richiamata per contaminazione da botulino: chi l'avesse acquistata è pregato di riportarla in negozio

Ancora un richiamo alimentare segnalato dal Ministero della Salute, stavolta nei confronti di un lotto di zuppa fresca con farro e verdure: si tratta della zuppa fresca di farro e verdure “Foglia Verde” venduta nei supermercati Eurospin.

Il prodotto è stato richiamato dalla stessa azienda produttrice (Ortomad – La Linea Verde Spa) per la presenza di clostridi produttori di tossina botulinica – cioè di botulino. Lo stabilimento di produzione si trova in aia Artigianale 49, a Manerbio (provincia di Brescia).

Ricordiamo che il botulino è una sostanza molto pericolosa per l’essere umano (può avere conseguenze anche molto gravi per la nostra salute, portando a paralisi e persino alla morte) e può svilupparsi negli alimenti conservati – soprattutto quelli a base di frutta e di verdura, come questa zuppa.

Ma vediamo meglio le caratteristiche del prodotto in questione:

Peso: 620 grammi (due porzioni)

620 grammi (due porzioni) Numero di lotto: L124110

L124110 Data di scadenza: 09/05/2024.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare la zuppa fresca con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati.

Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato per il rischio botulino possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto Eurospin per la sostituzione con un prodotto appartenente a un altro lotto o per il rimborso della spesa.

Fonte: Ministero della Salute

