Salsa tahina fatta in casa, la ricetta per preparare la famosa salsa a base di semi di sesamo bianco. Nota anche come burro di sesamo o crema di sesamo, la tahin è utilizzata nella cucina orientale come ingrediente per arricchire diversi piatti come hummus o falafel. Si trova ormai comunemente anche pronta in diversi supermercati o negozi etnici, ma autoprodurla in casa è semplicissimo e super economico.

La sua consistenza è simile a quella di un paté e si prepara con solo due ingredienti: semi di sesamo e olio extravergine di oliva. Dopo aver, infatti, tostato in padella il sesamo, questo viene poi lavorato al mortaio per non alterarne le proprietà, o, se si preferisce, in un robot da cucina, e amalgato suggessivamente con un po' d'olio.

Una volta pronta, la salsa tahina si conserverà per diversi giorni e potrete utilizzarla anche per condire delle fette di pane bruscato o delle insalate.

Ingredienti 100 gr di semi di sesamo bianco

15 gr di olio evo

Tempo Preparazione:

20 minuti circa

20 minuti circa Tempo Cottura:

-

- Tempo Riposo:

-

- Dosi:

per 100 gr di salsa tahina

per 100 gr di salsa tahina Difficoltà:

bassa

Come preparare la salsa tahina: procedimento

Mettere in una padella antiaderente i semi di sesamo e tostarli a fuoco moderato per qualche minuto avendo cura di smuoverli di sovente in modo da non bruciarli,

in una padella antiaderente i semi di sesamo e tostarli a fuoco moderato per qualche minuto avendo cura di smuoverli di sovente in modo da non bruciarli, a cottura ultimata metterli a raffreddare in una ciotolina.

ultimata metterli a raffreddare in una ciotolina. Quando i semi di sesamo saranno del tutto freddi lavorarli un po' alla volta di un mortaio in modo così da iniziare a sfarinarli,

a seguire trasferirli in un robot da cucina, aggiungere l'olio e terminare di triturare fin quando non si otterrà un composto dalla consistenza cremosa,

trasferirli in un robot da cucina, aggiungere l'olio e terminare di triturare fin quando non si otterrà un composto dalla consistenza cremosa, a questo punto il burro di sesamo potrà essere utilizzato anche subito.

Come conservare la salsa tahina:

Una volta pronta, la salsa tahina dovrà essere riposta in frigorifero e dovrà essere consumata entro qualche giorno.

Potrebbe interessarvi anche altre ricette di

Ilaria Zizza