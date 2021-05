Pedalare anche sotto la pioggia: a Bruxelles i pannelli pubblicitari si trasformano in impermeabili per i ciclisti

Brussels Mobility ha lanciato una campagna originale per incoraggiare i cittadini a continuare a pedalare anche sotto la pioggia.

Allerta meteo, a Bruxelles è prevista pioggia tutto l’anno, per questo si consiglia di portare sempre con sé l’ombrello. Ma se ci trovassimo a pedalare e dovesse cominciare a piovere? Nessun problema, Brussels Mobility, il servizio pubblico che gestisce la strategia di mobilità della capitale belga, insieme all’agenzia Mortierbrigade, ha sorpreso i ciclisti trasformando i vecchi pannelli pubblicitari in distributori di impermeabili!

Una campagna davvero originale e creativa per promuove la mobilità sostenibile. Anche quando piove infatti, se si ha l’attrezzatura giusta e si prendono le misure necessarie, si può continuare a pedalare senza problemi. Ogni poster pubblicitario è in realtà un poncho impermeabile facilmente accessibile e pratico da indossare.

I poncho poster sono stati progettati dai designer Camille Taillefer e Marie-Céline Debande, e su ognuno si può leggere la scritta Wear when wet, ovvero “da indossare quando piove”.

“Tutti sanno che andare in bicicletta fa bene alla mobilità, all’ambiente e alla salute. Ma ciò che forse non sappiamo tanto è che fa bene anche al morale. In questo momento così difficile per tutti, questa è senza dubbio un’argomentazione che incoraggia i residenti di Bruxelles a dare priorità alla bicicletta”, ha dichiarato Elke Van den Brandt, ministro della Mobilità di Bruxelles.