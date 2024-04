Questi due traghetti saranno le più grandi navi alimentate a idrogeno del mondo (e le stanno costruendo in Norvegia)

Come l'idrogeno sta rivoluzionando il trasporto marittimo in Norvegia con i traghetti di Torghatten Nord, promettendo una riduzione drastica delle emissioni di CO2 e supportando la sostenibilità ambientale

La Norvegia compie un significativo passo avanti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo, scegliendo l’idrogeno come fulcro delle nuove soluzioni ecologiche. I due traghetti progettati per operare sulla rotta tra Bodø e Lofoten non solo saranno i più grandi mai costruiti a livello mondiale alimentati da tale tecnologia, ma rappresenteranno anche un’importante innovazione nel settore marittimo.

Ogni traghetto avrà la capacità di trasportare fino a 120 automobili, evidenziando così la scala e l’ambizione del progetto. L’idrogeno, prodotto localmente a Bodø, sarà il principale carburante utilizzato, garantendo un impatto ambientale ridotto e sostenendo le iniziative locali di produzione di energia pulita.

Vantaggi ambientali dell’utilizzo dell’idrogeno nei traghetti

Grazie all’uso di serbatoi di idrogeno che alimentano celle a combustibile avanzate, i nuovi traghetti trasformeranno questo elemento in energia elettrica necessaria tanto per la propulsione quanto per i sistemi ausiliari. Questa tecnologia non solo permette una navigazione efficiente a 17 nodi (circa 32 km/h), ma promette anche una drastica riduzione delle emissioni di CO2. Infatti, è prevista una diminuzione di oltre 26.000 tonnellate di CO2 annue per la rotta Bodø-Lofoten, consolidando il ruolo dell’idrogeno come soluzione ideale per un futuro marittimo più pulito.

Il progetto ha guadagnato il plauso delle autorità norvegesi, evidenziando il supporto governativo all’innovazione sostenibile nel settore marittimo. L’iniziativa di Torghatten Nord, in collaborazione con il cantiere navale Myklebust, non solo dimostra la competitività dell’industria navale norvegese, ma sottolinea anche l’importanza dell’uso di risorse e competenze locali. Questa scelta strategica aiuta a rinforzare le industrie nazionali e a promuovere l’espansione delle tecnologie a zero emissioni.

I nuovi traghetti a idrogeno di Torghatten Nord sono destinati a diventare un modello di riferimento per il settore, offrendo una soluzione concreta per ridurre le emissioni in un’industria tradizionalmente ad alto impatto ambientale. Con una previsione di messa in servizio nel 2026, questi traghetti non solo avanzeranno la tecnologia dell’idrogeno, ma stabiliranno nuovi standard di sostenibilità nel trasporto marittimo globale.

Fonte: Myklebustverft.no

