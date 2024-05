Milano, addio al biglietto cartaceo! Per i mezzi pubblici arriva RicaricaMi, elettronico e ricaricabile

Basta agli sprechi di carta, Milano passa al biglietto elettronico e ricaricabile per viaggiare su bus, metro e tram Atm (e i costi rimarranno gli stessi)

Da martedì 7 maggio 2024 c’è una novità per i cittadini di Milano che si spostano con i mezzi pubblici: hanno infatti a disposizione RicaricaMi, il nuovo biglietto elettronico e ricaricabile per viaggiare su bus, metro e tram Atm.

Si tratta di un cambiamento significativo nel sistema di trasporto pubblico della città. Nonostante l’introduzione di RicaricaMi, le tariffe dei prezzi rimarranno invariate, garantendo agli utenti la stessa convenienza economica di prima. I vecchi biglietti cartacei saranno ancora utilizzabili fino al 30 novembre 2024, permettendo una transizione graduale verso il nuovo sistema.

RicaricaMi si presenta come un’opzione semplice e conveniente per gli utenti. Il biglietto può essere acquistato e ricaricato presso le casse automatiche presenti nelle stazioni della metropolitana o presso rivendite fisiche autorizzate. Si possono caricare fino a 30 biglietti ordinari con la stessa tariffa, oppure fino a 5 carnet con tariffa Mi1-Mi3, oltre a un biglietto giornaliero o tri-giornaliero.

Un aspetto importante da tenere presente è che RicaricaMi non va inserito nelle fessure dei vecchi lettori di biglietti, ma basta avvicinarlo ai nuovi lettori presenti nelle stazioni della metropolitana, sui tram, bus e filobus. Questo rende il processo di convalida del biglietto estremamente semplice e intuitivo per gli utenti.

Basta più sprechi di carta

Come detto, le tariffe dei ticket ricaricabili rimangono invariate e consentono l’acquisto di diversi tipi di biglietti, garantendo la massima flessibilità agli utenti. È possibile caricare biglietti per viaggiare in tutte le zone, dalla Mi1 alla Mi9, ma non è consentito caricare tariffe diverse contemporaneamente.

Per sapere quanti biglietti sono presenti su RicaricaMi, gli utenti hanno a disposizione quattro metodi diversi, che variano in base al mezzo di trasporto utilizzato. Ad esempio, è possibile controllare il numero di biglietti rimanenti direttamente presso i tornelli della metropolitana durante la convalida del biglietto.

Altro punto a cui prestare attenzione è il fatto che il biglietto RicaricaMi non è nominativo e può essere utilizzato da più persone contemporaneamente. Tuttavia non è consentito passare il biglietto ad altri viaggiatori che percorrono la stessa tratta, garantendo così un uso corretto e equo del sistema di trasporto pubblico.

L’introduzione di RicaricaMi rappresenta un passo avanti nell’evoluzione del sistema di trasporto pubblico a Milano, offrendo agli utenti un’opzione moderna, conveniente e facile da utilizzare per viaggiare in città. L’obiettivo è di evitare il più possibile lo spreco di biglietti a perdere e di carta in una visione concreta di sostenibilità ambientale, che incoraggia a ricaricare il biglietto anziché buttarlo dopo ogni singolo viaggio.

Fonte: ATM, Azienda Trasporti Milanesi

