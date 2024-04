Quanto costa ricaricare un’auto elettrica? 40, 80 o 140 euro?

Sono considerate l'opzione più economica, ma davvero le auto elettriche garantiscono un risparmio consistente? Vediamo insieme

Sempre più persone stanno valutando l’acquisto di un’auto elettrica – per ridurre le emissioni inquinanti e i costi degli spostamenti (i prezzi della benzina rimangono elevati).

Parlando di spese, quanto costa effettivamente ricaricare l’auto elettrica e, soprattutto, quanto potremmo risparmiare rispetto a un pieno di benzina? Vediamo insieme.

Motore a combustione VS motore elettrico

Se consideriamo un’auto a benzina con un serbatoio da 60 litri, un pieno può superare anche i 110 euro, se consideriamo un costo medio di 1,80 euro per litro di carburante.

Il prezzo di un pieno per il motore a diesel è leggermente più basso, se consideriamo che il gasolio ha un costo medio di 1,70 euro per litro: ecco allora che, per riempire un serbatoio da 60 litri, spenderemo intorno ai 100 euro.

Per quanto riguarda le auto elettriche, il discorso è diverso: in questo caso, non abbiamo un serbatoio da riempire, ma delle batterie da ricaricare – quindi il calcolo del prezzo sarà inevitabilmente diverso.

In questo caso, non faremo riferimento ai litri del serbatoio, ma alla capacità della batteria, espressa in kilowattora: ci basterà poi moltiplicare il prezzo di un kilowattora di energia elettrica con il numero di kilowattora della nostra batteria.

Ricaricare un’auto elettrica

Se ricarichiamo la nostra auto grazie alla presa di casa, i costi sono inclusi nella bolletta della luce e risentono della tariffa concordata con il nostro fornitore di energia elettrica.

Se invece ricarichiamo l’auto a una colonnina pubblica, il prezzo varia molto a seconda del gestore elettrico che rifornisce quel punto di ricarica e della tariffa applicata.

I prezzi presso le stazioni di ricarica pubbliche variano molto, dai 35 agli 80 centesimi per kWh; a questi si aggiungono spesso ulteriori tasse o costi di parcheggio.

Solo in alcuni casi (rari!) la ricarica dell’auto elettrica è gratuita: alcuni rivenditori, come per esempio Ikea, permettono ai clienti che sostano nel parcheggio di ricaricare l’auto elettrica gratuitamente.

Prima di calcolare quanto costa ricaricare le batterie della nostra auto elettrica, non dobbiamo dimenticare di contemplare una una perdita di ricarica che è sempre presente quando carichiamo l’auto e che possiamo stimare attorno al 10%.

Facciamo un esempio

Consideriamo un’auto con una batteria elettrica da 79 kWh. Per capire quanto costa ricaricarla, dobbiamo moltiplicare alla potenza della batteria il costo dell’energia per kWh, e aggiungere a questo risultato il margine della perdita.

Ecco una stima di quanto andremo a spendere, a seconda di quale sia la fonte energetica:

alla presa di casa , considerando un costo di 60 cent/kWh, spenderemo poco più di 50 euro

, considerando un costo di 60 cent/kWh, spenderemo poco più di 50 euro alla stazione di ricarica pubblica, in base all’offerta proposta, potremo spendere dai 35 a 70 euro (più eventuali tasse o pedaggi).

