Questa città ha ricevuto il premio europeo per la sicurezza stradale e l’uso della bici (e tutti dovrebbero seguire il suo esempio)

Bologna è stata premiata con il Road Safety Award per il suo impegno nella sicurezza stradale e nella promozione dell’uso della bici agli ECF Awards 2024

Bologna ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento a livello europeo per il suo impegno nella sicurezza stradale e nella promozione dell’uso della bicicletta. Durante la cerimonia degli ECF Awards 2024, la città è stata premiata con il Road Safety Award per essere la prima grande città italiana ad adottare il limite di velocità di 30 km/h nella maggior parte delle sue strade.

L’iniziativa “Bologna 30”, promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Lepore, ha ottenuto risultati significativi. Nei primi mesi di attuazione, il numero di collisioni stradali è diminuito e i ciclisti sono aumentati del 29%. Questi risultati dimostrano che ridurre la velocità veicolare migliora la sicurezza stradale e incentiva anche l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Durante la cerimonia di premiazione, l’European Cyclists’ Federation (ECF) ha elogiato Bologna per il suo impegno nel creare un ambiente urbano più sicuro e sostenibile. Il premio è stato consegnato dal Presidente dell’ECF, Henk Swarttouw, e dal CEO, Jill Warren, che hanno sottolineato come Bologna rappresenti un modello da seguire per altre città in Italia e in Europa.

Gli ECF Awards celebrano le eccellenze nel settore della ciclabilità in Europa

Simona Larghetti, Consigliera delegata alla Mobilità ciclistica della Città Metropolitana di Bologna, ha ritirato il premio, ringraziando gli attivisti che hanno sostenuto l’iniziativa dei 30 km/h. Larghetti ha dichiarato:

Sono molto felice di rappresentare lo sforzo di un’intera comunità e quindi vorrei ringraziare gli attivisti che hanno iniziato questa battaglia e tutte le città che si stanno unendo a questa importante sfida.

Il successo di Bologna è parte di una crescente consapevolezza globale sull’importanza di città più sicure e vivibili. Molte altre città stanno considerando o implementando la limitazione della velocità a 30 km/h, riconoscendo i suoi benefici nel ridurre gli incidenti stradali e nel promuovere modalità di trasporto più sostenibili.

Gli ECF Awards, giunti alla loro terza edizione, celebrano le eccellenze nel settore della ciclabilità in Europa, premiando innovazioni infrastrutturali, miglioramenti nelle politiche di mobilità e iniziative per la sicurezza stradale. Bologna, con il suo impegno verso la sicurezza stradale e l’incremento dell’uso della bicicletta, ha dimostrato come le città possano evolversi per rispondere alle esigenze di un futuro più sostenibile.

Questo successo potrebbe ispirare altre città italiane ed europee a seguire l’esempio di Bologna, implementando politiche che promuovano la sicurezza stradale e incentivino l’uso della bicicletta. Con questo premio, Bologna non solo celebra un traguardo significativo, ma pone anche le basi per ulteriori progressi nella mobilità urbana sostenibile.

