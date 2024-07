Nuovo Codice della Strada ci siamo quasi, sei pronto alle nuove regole?

Il disegno di legge è al vaglio del Senato, con il termine per gli emendamenti fissato al 15 luglio. Tra le novità, sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza e regole più stringenti per neopatentati e monopattini

Approvato lo scorso 27 marzo con 163 voti favorevoli alla Camera, il nuovo Codice della Strada sta affrontando l’esame del Senato, con la possibilità di modifiche entro il 15 luglio.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, auspica un’approvazione entro fine estate, ma le discussioni sulle nuove norme sono ancora aperte.

Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di rendere le strade italiane più sicure, inasprendo le sanzioni per comportamenti pericolosi e introducendo nuove regole per veicoli e conducenti. Scopriamole.

Sanzioni più severe per alcol e droghe

La guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti è uno dei principali fattori di rischio sulle strade. Per questo, il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni più severe.

Chi viene trovato alla guida con un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l (grammi per litro) rischia una multa da 573 a 2.170 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso alcolemico supera 0,8 g/l, scatta l’arresto fino a 6 mesi, una multa da 800 a 3.200 euro e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno.

Per tassi superiori a 1,5 g/l, la pena può arrivare fino a un anno di arresto, una multa da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da 1 a 2 anni.

Per quanto riguarda le droghe, basta essere positivi al test per incorrere nella sospensione e successiva revoca della patente fino a 3 anni. In tutti i casi, è prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Cellulare alla guida: multe salate e sospensione della patente

L’uso del cellulare alla guida è una delle principali cause di distrazione e incidenti. Il nuovo Codice della Strada prevede multe da 250 a 1.000 euro per chi utilizza il cellulare senza vivavoce o mentre messaggia, oltre alla sospensione della patente da 15 a 60 giorni e la perdita di 5 punti. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1.400 euro e la sospensione della patente fino a 90 giorni. Se l’uso del cellulare causa un incidente, le sanzioni raddoppiano.

Autovelox e limiti di velocità: più chiarezza e sanzioni fino a 1.084 euro

Il nuovo Codice della Strada introduce regole più chiare sull’utilizzo degli autovelox, evitando il cumulo di sanzioni per multe prese nello stesso tratto di strada nella stessa ora. Le sanzioni per eccesso di velocità variano a seconda dell’entità della violazione, arrivando fino a 1.084 euro e alla sospensione della patente da 2 settimane a un mese.

Neopatentati e monopattini: nuove regole e limitazioni

Per i neopatentati, il divieto di guidare “supercar” viene esteso a tre anni, anche se con un limite di potenza più flessibile (75 kW/t, oppure 105 kW per le auto elettriche e ibride).). Per i monopattini, invece, diventano obbligatori targa, casco, assicurazione, frecce e freni, e viene vietata la circolazione su ciclabili, marciapiedi e zone pedonali. I monopattini potranno circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.

Casco per monopattini a noleggio: un tema controverso

La possibile introduzione dell’obbligo del casco per chi noleggia un monopattino è oggetto di discussione al Senato. La proposta ha suscitato polemiche e un confronto tra le forze politiche è in corso per trovare una soluzione condivisa.

Ciclisti: più tutele e sicurezza

Il nuovo Codice della Strada prevede una maggiore tutela per i ciclisti, imponendo a tutti i veicoli di mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri durante il sorpasso.

Sospensione breve e automatica della patente: una novità importante

Viene introdotta la “sospensione breve” della patente, che può essere attivata automaticamente in caso di violazioni come mancato uso della cintura di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida o mancato rispetto dei segnali stradali. La durata della sospensione varia a seconda dei punti sulla patente e della gravità dell’infrazione.

Scooter, dove circolano e chi li guida

Gli scooter 125cc possono circolare su autostrade, extraurbane principali e tangenziali a patto che il conducente sia maggiorenne. Infatti, scende a 120 cc (6Kw in caso di veicolo elettrico) il limite sotto il quale non si potrà circolare

Animali abbandonati in strada: aumentano le pene

Aumenta di un terzo la pena per chi abbandona uno o più animali per strada e si rischia la sospensione della patente da 6 mesi a un anno se per l’abbandono viene utilizzato un veicolo. Previste, infine, le sanzioni fissate per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime se l’abbandono di animali pone in pericolo gli altri utenti della strada.

