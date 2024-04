Ritiro della patente per chi abbandona gli animali: novità in vista per il Codice della strada (e si rischia fino a 7 anni di carcere)

Il nuovo Codice della strada tenta di porre fine all’abominevole fenomeno dell’abbandono degli animali, con un inasprimento delle pene per chi compie questo vile gesto

La proposta di revocare la patente a chi abbandona gli animali rappresenta un importante passo avanti nella tutela degli esseri viventi e nella promozione della sicurezza stradale. Con il nuovo Codice della Strada, attualmente in esame al Senato dopo aver ricevuto l’ok della Camera, si mira a punire più severamente chi commette questo atto di crudeltà e irresponsabilità.

L’abbandono degli animali è un problema diffuso e grave, che mette a rischio la vita degli stessi animali e può causare incidenti stradali con conseguenze anche gravi per le persone coinvolte oltre ad essere un atto di estrema crudeltà.

L’inserimento di questa misura nel nuovo Codice della Strada rappresenta quindi un importante segnale di attenzione da parte del legislatore nei confronti del benessere degli animali e della sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Quali sono le sanzioni previste

La norma prevede un inasprimento delle pene per chi abbandona gli animali, con la possibilità di ritirare la patente di guida in aggiunta alle sanzioni già previste dal Codice penale. Questo significa che chi viene trovato colpevole di abbandono animale potrebbe essere privato del diritto di guidare per un periodo di sei mesi fino a un anno, a seconda della gravità del reato commesso.

Inoltre, se l’abbandono dell’animale porta a un incidente stradale con vittime o feriti gravi, la normativa prevede l’applicazione degli articoli del Codice penale relativi all’omicidio stradale e alle lesioni personali gravi o gravissime. In pratica chi abbandona un animale e causa un incidente potrebbe essere processato per omicidio stradale o lesioni personali gravi, con tutte le conseguenze penali e accessorie previste dalla legge.

Al momento l’articolo 727 del Codice penale punisce chi abbandona il proprio animale con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 euro. Il nuovo Codice prevede che la pena sia aumentata di un terzo se l’abbandono avviene per strada, ovvero si rischia fino a 7 anni di carcere.

È importante sottolineare che la prova dell’abbandono dell’animale non è particolarmente complessa, mentre potrebbe esserci maggiore difficoltà nel determinare il luogo esatto dell’abbandono. Tuttavia l’introduzione di questa norma rappresenta comunque un passo avanti nella lotta contro l’abbandono degli animali e nella protezione della sicurezza stradale.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: