Meteo: è in arrivo un ciclone mediterraneo, scatta l’allerta al Sud

Un vortice ciclonico molto intenso sta per abbattersi sullo stivale. E non è escluso l’arrivo di un Medicane (termine che deriva dalla fusione dei due termini inglesi “mediterranean” e “hurricane”), ciclone che tra domenica e lunedì colpirà il Sud Italia. Sarà quindi un weekend turbolento per le Regioni meridionali e l’ondata di maltempo proseguirà fino all’inizio della prossima settimana, almeno fino a martedì.

Nubifragi e alluvioni al Sud

Come anticipato l’ondata di maltempo, inizierà già da domani. Le aree più a rischio saranno quelle meridionali: dalle prime ore di domenica gran parte della Sardegna, Sicilia e Calabria saranno interessati da temporali sparsi. La situazione andrà a peggiorare, in cui si prevedono nubifragi e alluvioni, in particolare in Calabria e Sicilia, dove le precipitazioni piovose e le raffiche di vento potrebbero durare per diverse ore.

E tra domenica notte e lunedì l‘area ionica sarà colpita da un ciclone, che a causa delle temperature ancora molto elevate dei nostri mari e delle correnti umide in arrivo, dovrebbe caricarsi ulteriormente di energia per trasformarsi in un Medicane, un sistema di bassa pressione formato da un nucleo caldo, convezione temporalesca attorno ad un centro di venti ben definito, forti venti e piogge torrenziali.

Agli inizi della prossima settimana il maltempo interesserà anche Campania, Basilicata, basso Lazio e l’Abruzzo, con piogge battenti e vento intenso.

Tempo soleggiato e stabile al Centro-Nord

Situazione completamente diversa al Nord, e in gran parte delle Regioni centrali, dove la situazione sarà molto più stabile grazie all’alta pressione che guadagnerà terreno. Già dalle prossime ore si registreranno temperature ben oltre la media stagionale nelle aree centro-settentrionali. Previsti anche fino a 20°C nelle ore centrali della giornata, in particolare nelle Regioni del Nord.

Fonte: Meteo Giuliacci

