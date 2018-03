Le gallette sono uno snack leggero e saporito da consumare a merenda o a colazione. Dal gusto delicato, quasi neutro, possono essere utilizzate al posto del pane ed essere accostate ad alimenti dolci e salati.

Ecco alcune idee per servirle e ricette per utilizzarle con gusto, cercando di prediligere quelle di provenienza biologica per evitare tracce di pesticidi. Noi abbiamo utilizzato le gallette di farro vivi verde Coop che ben si presentano a questi usi originali.

Gallette di farro al cioccolato:

Una gustosa merenda alternativa sono le gallette di farro al cioccolato, basterà sciogliere a bagnomaria il cioccolato insieme ad un goccino d'olio di semi di girasole, quando il cioccolato sarà sciolto versarlo con l'ausilio di un cucchiaino su un lato della galletta e adagiarla su carta argentata, quindi decorare a piacere con nocciole in granella, bacche di goji o cocco disidratato in scaglie; quando il cioccolato si sarà solidificato le gallette potranno essere servite.

Gallette con crema di mascarpone e pomodori secchi

Da servire come antipasto o aperitivo, queste gallette diverranno sicuramente uno dei vostri piatti di battaglia; basterà mescolare il mascarpone con il sale e un po' d'erba cipollina tagliata a pezzettini e poi a seguire incoporare i pomodori secchi tagliati in piccoli pezzi. Spalmare quindi il composto sulla superficie delle gallette e servire subito.

Gallette con macedonia di frutta

Sbucciare la frutta e tagliarla a pezzettini, sbriciolare quindi grossolanamente le gallette ed aggiungerle alla frutta, la vostrà merenda sarà così più sfiziosa e completa.

Gallette in insalata

Prendere dei bei spinaci freschi dalle foglie piccoline, lavarli accuratamente e metterli in una ciotola capiente insieme a del grana vegetariano in scaglie, a dei pinoli e alle gallette spezzettate. Per non perdere la fragranza delle gallette si consiglia di condire con olio evo e sale solo poco prima di servire.

Barrette con gallette di farro

Sbriciolare le gallette e sciogliere a bagnomaria il cioccolato, quando il cioccolato si sarà sciolto aggiungere al suo interno le gallette sbriciolate e della frutta secca. Prendere un po' di composto e conferirgli una forma rettangolare, mettere a rassodare un foglio di carta argentata e servire solo quando il cioccolato si sarà nuovamente solidificato.

Tartine di gallette di farro

Aromatizzare la ricotta con del buon olio extra vergine d'oliva, del sale e con uno spicchio d'aglio e del basilico fresco pestati al mortaio; una volta preparato il condimento spalmarlo sulle gallette ed aggiungere delle olive di Gaeta per guarnire, servire subito.

Gallette di farro con yogurt

Un'ottima prima colazione è sicuramente composta da yogurt bianco e gallette spezzettate e per renderla ancora più completa ed appagante vi basterà aggiungere della frutta fresca come banane o kiwi e del cioccolato fondente extra.