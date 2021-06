Crema di caffè: la ricetta per prepararla in casa

Crema di caffè, la ricetta per prepararla facilmente anche a casa. Perfetta da servire a fine pasto come dessert, o a merenda, ma potreste anche provarla per guarnire il gelato fatto in casa.

Complice la stagione calda e quella voglia di dolce perenne quante volte non avete saputo dire di no alla crema di caffè del bar? Possiamo prepararla anche in casa, la sua realizzazione è semplice e anche piuttosto veloce. Dovrete preparare il caffè e addolcirlo con dello zucchero di canna, montarlo poi insieme a della panna fresca dando vita ad un composto molto cremoso. Per ottenere un buon risultato, ed evitare così che la panna impazzisca (a causa anche del caldo), sarà utile far intiepidire il caffè e poi farlo raffreddare in frigorifero insieme alle fruste e alla ciotola che utilizzerete per l’esecuzione della ricetta.

Una volta pronta, la crema al caffè dovrà essere riposta in frigorifero fino al momento del servizio, vi consigliamo inoltre di porzionarla subito e di guarnirla in superficie con del cioccolato fondente extra, il risultato sarà davvero eccezionale.

Ingredienti 100 gr di caffè della moka

50 gr di zucchero di canna

300 gr di panna fresca

Tempo Preparazione:

15 minuti

15 minuti Tempo Cottura:

–

– Tempo Riposo:

–

– Dosi:

per 4 persone

per 4 persone Difficoltà:

bassa

Come preparare la crema di caffè: procedimento

Mettere il caffè ancora caldo in una boccetta, zuccherarlo e mescolare con un cucchiaino per farlo sciogliere,

farlo raffreddare a temperatura ambiente e poi riporlo in frigorifero per qualche ora,

quando il caffè si sarà raffreddato per bene,

mettere in una ciotola la panna,

iniziare a montarla e quando si formeranno delle bolle, sempre continuando a montare, versare a filo il caffè avendo cura di versarlo sul bordo della ciotola,

continuare a lavorare con le fruste fin quando la panna non si sarà montata,

riporre quindi in frigorifero fino al momento del servizio.

Come conservare la crema di caffè:

La crema di caffè dovrà essere riposta sempre in frigorifero coperta da pellicola alimentare e dovrà essere consumata entro il giorno successivo.

