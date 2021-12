Le lenticchie fanno parte della tua dieta? Perché dovresti mangiarle più spesso, non solo a Capodanno

Le lenticchie non fanno parte della tua dieta? Ecco perché dovresti mangiarne di più se ci tieni alla salute e al clima

Le lenticchie sono tra i legumi più antichi consumati e coltivati dall’uomo. Sono ricche di proteine, fibre e sali minerali come il calcio e il ferro. In solo mezza tazza di lenticchie cotte, ad esempio, sono contenuti 9 grammi di proteine e 8 grammi di fibre, che è un quarto della quantità giornaliera raccomandata di 25-30 grammi al giorno. Di conseguenza, le lenticchie favoriscono il senso di sazietà e contribuiscono a mantenere il peso ideale. Le lenticchie contengono anche la maggior quantita di folato di qualsiasi altra proteina vegetale.

Il consumo di lenticchie è dunque fortemente consigliato a tutti, anche al di fuori dei periodi delle feste invernali che le vedono protagoniste.

Ecco alcuni motivi da ricordare per mangiare più spesso le lenticchie.

Sono una fonte di ferro

Le lenticchie sono una fonte di ferro per tutti, non soltanto per vegetariani e vegani. Bisogna solo ricordare che il ferro contenuto nei cibi vegetali viene assorbito dal nostro organismo più facilmente se ci ricordiamo di assumere delle fonti di vitamina C, ad esempio condendo verdure e ortaggi con del succo di limone. Solo mezza tazza di lenticchie cotte può fornire il 15% del fabbisogno giornaliero di questo minerale essenziale per l’organismo

Sono una fonte di proteine vegetali

Le lenticchie sono anche una fonte importante di proteine vegetali. Chi segue una dieta a base vegetale deve tenere conto di cercare di consumare sia legumi come le lenticchie che cereali integrali per mettere a disposizione dell’organismo tutti gli amminoacidi necessari alla formazione delle proteine.

Sono una fonte di fibre prebiotica

Le lenticchie sono un alimento molto interessante per chi vuole arricchire la propria dieta di fibre alimentari. Poiché le lenticchie sono una fonte di fibra prebiotica, che è il tipo preferito dai batteri intestinali, possono aiutare a migliorare la salute dell’intestino, possono anche aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue e hanno dimostrato di essere “amiche del cuore”, abbassando il colesterolo e la pressione sanguigna.

Sono le proteine più buone con il Pianeta

I benefici delle lenticchie non si limitano alla salute delle persone, ma anche a quella del Pianeta: come tutti i legumi sono considerati colture ecocompatibili e, secondo l’Environmental Working Group le lenticchie sarebbero anche uno degli alimenti più rispettosi del clima, producendo quasi 40 volte meno emissioni di gas serra rispetto, ad esempio, all’agnello, considerato l’alimento con il maggior impatto:

Sono a disposizione tutto l’anno

Le lenticchie come gli altri legumi si conservano essiccate, le possiamo acquistare tutto l’anno, conservare a lungo in dispensa, per sicurezza in sacchetti o contenitori ermetici, e consumare quando vogliamo per preparare zuppe e arricchire i nostri pasti.

Sono economiche

Le lenticchie solitamente sono molto economiche e il prezzo del prodotto vale la resa dato che con la cottura le lenticchie essiccate raddoppiano il loro volume. Esistono varietà di lenticchie pregiate un po’ più costose rispetto alle lenticchie comuni ma in generale i legumi si confermano tra i cibi a prezzo più basso.

Sono molto versatili in cucina

Le lenticchie non si preparano soltanto nel modo più noto, cioè come contorno, ma si inseriscono facilmente come ingredienti in numerose ricette, ad esempio nelle zuppe e nelle vellutate ma le lenticchie vanno bene anche per condire la pasta o il riso e per preparare i burger vegetali.

Cuociono rapidamente

Legumi secchi come i fagioli e i ceci hanno tempi di cottura piuttosto lunghi anche di 1 ora senza la pentola a pressione mentre le lenticchie cotte normalmente in pentola o in padella sono pronte in circa 25-30 minuti – e in meno tempo con la pentola a pressione.

Piacciono a tutti, anche ai bambini

Di solito le lenticchie piacciono a tutti anche ai bambini. Essendo di piccole dimensioni, le lenticchie sono più facili da digerire rispetto ad altri legumi, inoltre hanno un buon sapore e si adattano alla preparazione di piatti molto gustosi nel rispetto delle esigenze di tutti.

Sono facili da ‘nascondere’

Se in generale i vostri bambini non amano molto le verdure e i legumi, le lenticchie sono comunque molto facili da ‘nascondere’ perché si prestano molto bene alla preparazione di burger, crocchette, polpette e passati di verdura.

Sono sazianti e nutrienti

Le lenticchie sono sazianti e nutrienti nello stesso tempo. Una porzione di lenticchie accompagnata ai cereali integrali diventa un piatto unico, mentre le lenticchie insieme a delle verdure diventano un ottimo contorno.

Lenticchie, quali controindicazioni?

Nonostante i benefici per la salute delle lenticchie, per questo alimento non mancano alcune controindicazioni. Le lenticchie infatti potrebbero essere sconsigliate in alcuni casi a chi soffre di allergia al nichel, di gonfiori addominali e di problemi intestinali. Chiedete maggiori informazioni al vostro medico di fiducia a questo proposito. Infine, nell’alimentazione di chi pratica Yoga è sconsigliato consumare le varietà di lenticchie rosse a cena, perché sono considerate troppo pesanti, meglio dunque sceglierle per il pranzo.

