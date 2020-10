Sostanza cancerogena nei semi di sesamo: maxi richiamo, la LISTA dei prodotti ritirati in Italia

Ossido di etilene oltre i limiti consentiti. Ben 10 prodotti sono stati ritirati dal Ministero della salute. Si tratta di cereali e semi di sesamo, il cui consumo potrebbe essere pericoloso per la salute perché si tratta di una sostanza cancerogena. Il richiamo però non riguarda solo l’Italia, ma molti altri paesi d’Europa.

La scorsa settimana, il RASFF, il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi aveva diramato alcune segnalazioni a una serie di paesi Ue tra cui: Finlandia, Germania, Olanda, Lussemburgo, Austria.

Ora il maxi richiamo riguarda anche l’Italia, secondo quanto segnalato dal Ministero della salute, che ha disposto il ritiro di 10 prodotti, tutti accomunati dalla presenza di

Qui di seguito potete trovare tutti i prodotti ritirati e il rispettivo avviso del Ministero della salute, contenente tutte le indicazioni, dal numero di lotto alla data di scadenza:

Il problema riguarda in particolare i semi di sesamo importati dall’India, che secondo le autorità ministeriali europee e italiane potrebbero contenere ossido di etilene al di sopra dei limti di legge. Tale sostanza è considerata cancerogena: E’ riconosciuta

“come un agente mutageno diretto in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”.