Lidl e Aldi classificati tra i peggiori supermercati per l’impatto ambientale di carne e latticini in UK

I supermercati non riescono a tradurre in azione concreta ciò che sostanzialmente promettono nelle loro politiche ambientali, alimentando piuttosto la domanda di carne e latticini a scapito del clima. Nell’ambito della campagna “Meat Us Halfway” – che chiede ai supermercati di dimezzare le vendite di carne entro il 2030 – l’ente di beneficenza ambientale Feedback ha classificato le prime 10 catene di supermercati del Regno Unito per i loro sforzi nel ridurre l’impatto ambientale dei prodotti che vendono.

La Meat and Climate Scorecard per il 2021 di Feedback ha così classificato la grande distribuzione in base agli sforzi compiuti in fatto di buone pratiche.

The Co-op, Tesco e Waitrose sono in cima alla classifica, sulla base di 38 indicatori, ma anche Co-op, come rivenditore più performante, ha ottenuto solo il 45%. Asda, Islanda e Lidl si sono classificate in fondo alla classifica con la peggiore performance (Lidl, che abbiamo anche da noi, con appena il 17%).

Un risultato che evidenzia il fallimento dei rivenditori nel promuovere il consumo “minore e migliore” di carne e latticini, con tutti e 10 i rivenditori “che incoraggiano attivamente il consumo di carne attraverso promozioni, e non solo per evitare sprechi quando i prodotti si avvicinano alla scadenza date”.

Nel frattempo, metà dei supermercati, tra cui Tesco, M&S e Aldi, hanno continuato a utilizzare etichette e nomi fuorvianti o di “falsa fattoria”, come ”Trusted Farms”, “che danno l’impressione che la loro carne sia prodotta secondo standard più elevati rispetto alla realtà”.

Anche le opzioni come biologico o ruspante costituiscono meno del 20% dei prodotti offerti da tutti i supermercati, ha sottolineato Feedback. Solo tre rivenditori – Asda, Morrisons e Tesco – si sono assicurati che più di un quarto dei pasti pronti da cucinare offerti fossero vegetariani o vegani.

I supermercati del Regno Unito continuano a guidare la domanda di carne e latticini che sono già responsabili del 15% delle emissioni di gas serra e alimentano la deforestazione in Amazzonia e altrove. È tempo che i supermercati si facciano avanti, taglino drasticamente la carne e i latticini e offrano ai clienti opzioni più sostenibili e più salutari, dice Carina Millstone, direttrice esecutiva di Feedback.

La Meat and Climate Scorecard del 2021 ha rivelato che molti supermercati hanno migliorato le proprie politiche ambientali dall’ultima valutazione nel 2019, ma non sono riusciti a tradurle in azioni, ma solo un supermercato, la Co-op, sta misurando con precisione e pubblicando resoconti sull’impatto climatico per i propri prodotti a marchio.

Segnali più promettenti – si legge nello studio – includono le misure intraprese da tutti i rivenditori per promuovere un consumo sano di frutta e verdura, gli impegni di Co-op e Sainsbury’s per collegare la remunerazione del consiglio di amministrazione o della dirigenza senior al raggiungimento di risultati ambientali e il lavoro dei supermercati per fare pressione sui fornitori brasiliani per prevenire prodotti legati alla deforestazione entrino nelle loro catene di approvvigionamento. Tutti i rivenditori, ad eccezione di Iceland e ‘ASDA, si sono impegnati pubblicamente a eliminare la carne legata alla deforestazione; tuttavia devono ancora rimuovere questi prodotti, compresi pollo e maiale nutriti con soia coltivata in aree deforestate, dai loro scaffali.

La produzione di carne e latticini contribuisce al cambiamento climatico attraverso le emissioni dirette degli animali e dei rifiuti e attraverso la distruzione di importanti ecosistemi come la foresta pluviale amazzonica per allevare bestiame o coltivare soia per l’alimentazione animale. Il Regno Unito importa la maggior parte della sua soia dal Sud America, di cui almeno il 90% viene somministrato ad animali, in particolare pollo e maiale.

I 10 supermercati controllano il 94% del mercato alimentare del Regno Unito e hanno un’enorme influenza su ciò che mangiamo attraverso i prodotti che vendono e il modo in cui li commercializzano, confezionano e promuovono.

Ci sono tutti i presupposti per supporre che un simile andazzo si tenga anche in Italia. Anche qui i rivenditori sono ancora concentrati sull’aumento delle vendite di carne, nonostante stabiliscano obiettivi di zero netto e si impegnino ad aiutarci a mangiare in modo più sano e sostenibile. Rendere più facile per gli acquirenti acquistare più carne e latticini (si vedano le miriadi di offerte) di quanto abbiano bisogno, o probabilmente vogliano, non è la via da seguire per la nostra salute o quella del pianeta.

Fonte: Feedback

