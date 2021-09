Unisci il succo di melagrana con l’aceto, gli effetti sul grasso viscerale della pancia sono incredibili

Scopri come eliminare il grasso viscerale con l’aceto di melagrana. Ecco come contrastare le adiposità localizzate e avere la pancia piatta.

Il grasso viscerale è grasso corporeo che viene immagazzinato vicino agli organi vitali del corpo, come il fegato e l’intestino. Il grasso della pancia può causare gravi disturbi metabolici, ma è stato dimostrato che combinare il succo di melagrana con l’aceto aiuta a ridurre gli accumuli adiposi della pancia.

Il grasso viscerale si annida negli spazi tra gli organi addominali; ed è spesso causa della sindrome metabolica e del diabete di tipo 2, patologie importanti che aumentano il rischio di malattie cardiache. Ridurre il grasso viscerale è, quindi, la chiave per scongiurare complicazioni potenzialmente letali. (Leggi anche: Che tipo di pancia hai e i modi più efficaci per ridurla definitivamente)

Fortunatamente, anche semplici modifiche dietetiche possono aiutare a ridurre il grasso addominale; mentre, tra i rimedi fai da te che puoi fare tranquillamente a casa c’è l’aceto di melagrana, un alimento coreano che si produce semplicemente mescolando un cucchiaio di aceto nel succo di melograno.

Uno studio pubblicato sul Journal of Functional Foods ha dimostrato il ruolo anti-obesità di una bevanda a base di aceto di melograno.

Le donne in sovrappeso hanno assunto aceto di melograno o un placebo per otto settimane. Alla fine dello studio, bere aceto di melograno ha comportato una significativa diminuzione della massa grassa viscerale.

I ricercatori assegnano l’effetto “spacca pancia” all’attivazione della proteina chinasi, comunemente indicata come un regolatore principale del metabolismo; si tratta di un enzima in grado di aumentare la combustione del grasso immagazzinato. (Leggi anche: Pancia piatta: 10 consigli utili per tornare in forma)

Consigli per uno stile di vita sano

Se vuoi ridurre il grasso della pancia, dovrai bruciare più calorie (energia) di quante ne consumi e mangiare i giusti tipi di cibo.

Ecco alcuni consigli utili per uno stile di vita sano:

Segui una dieta equilibrata.

Cerca di mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura ogni giorno e includi cibi ricchi di fibre nei pasti.

Prediligi latticini a ridotto contenuto di grassi o bevande alla soia fortificate con calcio.

Mangia più fagioli, legumi, pesce e uova.

Mangia piccole quantità di olio insaturo

Bevi da sei a otto bicchieri d’acqua ogni giorno.

Evita di aggiungere sale o zucchero ai tuoi pasti.

Elimina le bevande sportive, le bevande zuccherate e altri alimenti che contengono molto zucchero aggiunto.

Inoltre, ricorda che le opzioni light e a basso contenuto di grassi potrebbero avere elevate quantità di zuccheri aggiunti. In più, oltre a migliorare la tua dieta, non dimenticare l’importanza di svolgere un’adeguata attività fisica regolare e a intensità moderata, ideale per combattere il grasso addominale.

Un esempio, è l’allenamento HIIT da effettuare almeno 30 minuti al giorno, fino a un massimo di 60 minuti, per controllare il peso e perdere il grasso a livello della pancia. Ma non è tutto, perché anche l’allenamento di forza, ossia quello con i pesi, è efficace nell’aiutare a eliminare il grasso addominale.

