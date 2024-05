Sono una dentista e ti spiego quali sono i 3 momenti in cui NON devi assolutamente lavarti i denti

Anche se la tentazione di lavare i denti in questi momenti è molto forte, faremmo meglio ad attendere un po': vi spieghiamo perché

Il sorriso è il nostro biglietto da visita, per questo è essenziale curare l’igiene e la salute dei denti nel tempo.

Sappiamo che è importante lavarsi i denti almeno due volte al giorno e che l’utilizzo quotidiano di collutorio e filo interdentale rappresentano un bonus a cui faremmo meglio non rinunciare.

Ma anche il momento in cui laviamo i denti può fare la differenza sullo stato di salute del nostro sorriso – come spiega su TikTok la dentista inglese Shaadi Manouchehri.

In un recente video, la dottoressa rivela tre momenti in cui lavarsi i denti può danneggiare lo smalto anziché proteggerlo e in cui dovremmo evitare di lavarci i denti (anche se la tentazione è forte).

Leggi anche: Dimentica i 2 minuti! Questo è il tempo minimo ideale per lavarsi i denti

Dopo che hai vomitato

Il primo momento in cui lavarsi i denti è più dannoso che altro è dopo un episodio di vomito, e il motivo di questo è molto semplice.

I succhi gastrici che, provenienti dallo stomaco, vengono espulsi attraverso la bocca sono estremamente acidi (servono per “distruggere” il cibo che mangiamo!), e questo crea in bocca un ambiente molto acido.

Quindi, se ci laviamo i denti subito dopo aver vomitato, in pratica stiamo strofinando l’acido sui denti, cosa che può danneggiarli.

Molto meglio fare uno sciacquo con acqua fresca, per rimuovere il sapore acido di vomito che resta in bocca, e bere molta acqua per reintegrare i liquidi persi.

Leggi anche: Vomito: cause e tutti i rimedi per attenuarlo

Subito dopo colazione

Al mattino, dopo una colazione ingurgitata al volo, corriamo in bagno a lavarci i denti prima di dare avvio alla nostra giornata lavorativa.

Anche in questo caso, sottolinea la dottoressa Manouchehri, si tratta di un grave errore che, a lungo andare, compromette la salute dei nostri denti:

Lavarsi i denti troppo presto dopo aver mangiato o bevuto qualcosa di acido può togliere lo smalto dai denti. Aspetta 30 minuti prima di spazzolare. Durante questo periodo, la saliva lava via l’acido e lo smalto si indurisce nuovamente.

Fra gli alimenti acidi tradizionalmente consumati a colazione ricordiamo il caffè, il tè, il succo d’arancia, il latte e lo yogurt.

Possiamo fare colazione molto presto e dedicarci ad attività domestiche per riuscire a lavarci i denti a casa dopo aver atteso un giusto intervallo di tempo, oppure potremmo portarci spazzolino e dentifricio a scuola o in ufficio.

Dopo aver mangiato dolci

Potrebbe sembrare un consiglio privo di senso, perché i dolci sono nemici di un sorriso bello e in salute, ma anche questa affermazione è supportata da evidenza scientifica.

Quando mastichiamo qualcosa di dolce, come per esempio un biscotto o del cioccolato, gli enzimi presenti nella bocca si attivano in modo ancor più massiccio per neutralizzare le sostanze che vi abbiamo introdotto e proteggere così la salute dei denti.

In questa fase, lavarsi i denti non aiuta – anzi, peggiora la situazione: finiremmo per strofinare sullo smalto dei denti le sostanze acide presenti nella bocca in questo momento, danneggiandolo ulteriormente.

Se abbiamo impellente necessita di toglierci dalla bocca il sapore di dolce, possiamo provare a bere acqua: in questo modo, oltre ad aver eliminato il sapore dolce, i residui di cibo scivoleranno via e il lavoro degli enzimi sarà più rapido.

Meglio attendere un’oretta prima di lavare i denti, in modo che la bocca abbia il tempo di neutralizzare gli alti livelli di pH.

Non vuoi perdere le nostre notizie ?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram.

e Siamo anche su Google News attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite.

Fonte. TikTok

Ti consigliamo anche: