Questo è il miglior burro cacao che puoi comprare al supermercato (e lo trovi alla Lidl)

Scegliere bene cosa mettiamo sulle labbra è essenziale per la nostra salute: ecco i prodotti migliori secondo l'ultimo test svizzero

Avere labbra sempre lisce e idratate è un ottimo biglietto da visita per presentarsi agli altri, ma come quali prodotti scegliere per prenderci cura di questa parte del corpo in modo efficace e senza mettere a rischio la nostra salute?

Sul mercato si trovano moltissimi prodotti per la cura delle labbra, che spesso contengono sostanze chimiche controverse e pericolose che vengono direttamente ingerite, con importanti rischi per la salute.

Per aiutare i consumatori nella scelta dei prodotti per labbra più sicuri per chi li usa ma anche per l’ambiente, l’associazione svizzera La Borsa della Spesa ha messo alla prova alcuni dei balsami labbra più venduti: ecco i (deludenti) risultati.

Il test

Gli autori dell’indagine hanno selezionato un campione di 12 marche di burro di cacao fra prodotti appartenenti a marchi famosi e altri di private labels. Ogni prodotto è stato sottoposto ad analisi laboratoriali al fine di evidenziare l’eventuale presenza di:

oli minerali (questo parametro ha inciso per il 50% sulla valutazione finale)

(questo parametro ha inciso per il 50% sulla valutazione finale) ingredienti indesiderabili o allergeni (questo parametro ha inciso per il 10%)

alcol (ha inciso per il 15% sulla valutazione finale).

Sono stati valutati poi il numero totale degli ingredienti in etichetta (parametro che ha pesato per il 5% sulla valutazione) e il prezzo per il consumatore (20% della valutazione finale).

Per idratare le labbra e mantenerle morbide a lungo, è ovvio che i balsami contengano una componente grassa. Purtroppo però, nella maggior parte dei casi, non si tratta di burri o oli naturali, bensì di sostanze chimiche come derivati del petrolio o idrocarburi sintetici, preferiti perché più economici.

Anche queste sostanze sono efficaci e garantiscono una corretta e prolungata idratazione alle labbra, ma si tratta pur sempre di sostanze chimiche pericolose per la nostra salute, che tendono ad accumularsi nei tessuti e nei linfonodi se ingerite.

Il miglior burro di cacao

I risultati che emergono dal test sono piuttosto deludenti: su 12 prodotti, ben 4 sono stati “bocciati” per la presenza consistente di oli minerali e alcol nella loro composizione, e solo 5 presentavano un’ottima composizione e sono considerati i migliori del test.

Fra i migliori, segnaliamo CIEN Caring Lip Balm, in vendita nei supermercati LIDL anche nel nostro Paese (gli altri sono prodotti destinati al mercato svizzero): il prodotto è stato premiato sia per la composizione che per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Se siete curiosi di scoprire la classifica completa, con i prodotti migliori e peggiori, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: La Borsa della Spesa

