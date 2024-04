Olio extravergine di oliva 2024: sono questi i migliori d’Italia, secondo il Gambero Rosso

Sono 191 i migliori oli extravergine di oliva in Italia, da poco premiati con le Tre Foglie dal Gambero Rosso e inseriti nella prestigiosa Guida Oli d'Italia 2024

Il Gambero Rosso ha pubblicato la guida “Oli d’Italia 2024”. Quest’anno, nonostante le avversità climatiche che hanno caratterizzato la campagna olearia italiana, il nostro Paese è comunque riuscito a produrre olio d’eccellenza.

La situazione, non si può negare, è stata difficile: la siccità ha dominato la scena, facendo lievitare i prezzi delle olive fino a cifre vertiginose, come i 180 euro al quintale registrati per la pregiata varietà pugliese Coratina. Nonostante le sfide, i produttori italiani hanno dimostrato una straordinaria resilienza, preservando le varietà autoctone del nostro territorio.

La crisi olivicola che affligge la Spagna, primo produttore mondiale di olio extravergine di oliva, ha ulteriormente complicato il quadro, influenzando i prezzi su scala globale. Anche questo, però, non ha scoraggiato i numerosi produttori italiani determinati a mantenere inalterata la qualità dei propri prodotti.

La guida “Oli d’Italia 2024”, ci mostra come la produzione di olio extravergine stia subendo delle trasformazioni, riuscendo comunque a garantire un prodotto di eccellenza. Quest’anno, ben 191 oli sono stati insigniti delle prestigiose Tre Foglie, il massimo riconoscimento conferito dagli esperti del Gambero Rosso.

La Puglia si è distinta come protagonista assoluta, contribuendo alla metà della produzione nazionale e regalando oli di straordinaria qualità.

Ma scopriamo ora tutti i prodotti premiati, regione per regione.

I migliori oli d’Italia 2024

Abruzzo

Crognale Monocultivar Crognalegno 2023 – Produttore: Tommaso Masciantonio, Trappeto di Caprafico

– Produttore: Tommaso Masciantonio, Trappeto di Caprafico L’Uomo di Ferro Monocultivar Dritta 2023 – Produttore: Marina Palusci

– Produttore: Marina Palusci Majia Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Cascina Bruno

– Produttore: Cascina Bruno Monocultivar Intosso Bio 2023 – Produttore: Guardiani Farchione

– Produttore: Guardiani Farchione Monocultivar Toccolana 2023 – Produttore: Sant’Eustachio

– Produttore: Sant’Eustachio Monocultivar Toccolana Bio 2023 – Produttore: Giardini di Giulio

– Produttore: Giardini di Giulio Mormay Monocultivar Toccolana Bio 2023 – Produttore: Tocco d’Italy

– Produttore: Tocco d’Italy Ninfa Bio 2023 – Produttore: Frantoio Mercurius

– Produttore: Frantoio Mercurius Olio Musino Monocultivar Itrana 2023 – Produttore: Skygreen

– Produttore: Skygreen Olio Sapiens 2023 – Produttore: Occhiocupo

– Produttore: Occhiocupo Oliva Grossa Monocultivar Bella di Cerignola 2023 – Produttore: La Selvotta

– Produttore: La Selvotta Regina Dop Aprutino Pescarese 2023 – Produttore: Frantoio Timando De Juliis

Basilicata

“Oli Rari” Acherolio millenium Monocultivar Acerenza 2023 – Produttore: RARANATURA

– Produttore: RARANATURA Deciso Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Fratelli Carbone

– Produttore: Fratelli Carbone Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Savino Montanaro

– Produttore: Savino Montanaro Titolio Bio 2023 – Produttore: Elena Fucci

Calabria

Corbiò Bio 2023 – Produttore: Olearia Geraci

– Produttore: Olearia Geraci Dea Dop Lametia Monocultivar Carolea 2023 – Produttore: Consorzio di Tutela Olio Evo Dop Lametia

– Produttore: Consorzio di Tutela Olio Evo Dop Lametia Deciso Monocultivar Carolea Bio 2023 – Produttore: Enotre

– Produttore: Enotre Dolciterre Rosi 2023 – Produttore: Sorelle Garzo

– Produttore: Sorelle Garzo Il Blend 2023 – Produttore: Pasquale Labonia

– Produttore: Pasquale Labonia Jannìa Monocultivar Pennulara 2023 – Produttore: Angelo Oliverio

– Produttore: Angelo Oliverio L’Ottobratico Monocultivar Ottobratica 2023 – Produttore: Olearia San Giorgio

– Produttore: Olearia San Giorgio M. Elodia 2023 – Produttore: Elodia Severini

– Produttore: Elodia Severini Monocultivar Carolea 2023 – Produttore: Frantoio Dianto

– Produttore: Frantoio Dianto Monocultivar Nocellara del Belìce Bio 2023 – Produttore: Tenute Librandi Pasquale

– Produttore: Tenute Librandi Pasquale Nonno Peppe Monocultivar Roggianella 2023 – Produttore: Domenico Rotella

– Produttore: Domenico Rotella Olio Extravergine di Oliva 2023 – Produttore: Oleificio Torchia

– Produttore: Oleificio Torchia Organic Bio 2023 – Produttore: Tenute Cristiano

– Produttore: Tenute Cristiano Orolio Limited Edition 2023 – Produttore: F.lli Renzo

Campania

Alter Ego Monocultivar Itrana 2023 – Produttore: Nicolangelo Marsicani

– Produttore: Nicolangelo Marsicani Crux Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Fattoria Ambrosio

– Produttore: Fattoria Ambrosio Cuore d’Ortice Monocultivar Ortice Bio 2023 – Produttore: Torre a Oriente

– Produttore: Torre a Oriente Dop Irpinia Colline dell’Ufita 2023 – Produttore: Oleificio Fam

– Produttore: Oleificio Fam Est 2023 – Produttore: Tenuta SantiQuaranta

– Produttore: Tenuta SantiQuaranta Fortuno Bio 2023 – Produttore: Maria Mazzeo

– Produttore: Maria Mazzeo Ramarà Dop Cilento 2023 – Produttore: Piero Matarazzo

– Produttore: Piero Matarazzo Talismano Monocultivar Carpellese Bio 2023 – Produttore: Marco Rizzo

– Produttore: Marco Rizzo Verbìo Monocultivar Carpellese Bio 2023 – Produttore: Sole di Cajani

Emilia Romagna

Vargnano Dop Brisighella Monocultivar Nostrana di Brisighella 2023 – Palazzo di Varignana

Lazio

Cisterna 31 Monocultivar Caninese 2023 – Produttore: Bernardo Mazzeranghi

– Produttore: Bernardo Mazzeranghi Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2023 – Produttore: Agresti 1902

– Produttore: Agresti 1902 Dop Colline Pontine Monocultivar Itrana 2023 – Produttore: Alfredo Cetrone

– Produttore: Alfredo Cetrone Frantoio Antica Tuscia Bio 2023 – Produttore: Frantoio Battaglini

– Produttore: Frantoio Battaglini Monocultivar Caninese Bio 2023 – Produttore: Podere Tiberi

– Produttore: Podere Tiberi Monocultivar Itrana 2023 – Produttore: Sandra Lisi

– Produttore: Sandra Lisi Monocultivar Itrana 2023 – Produttore: Cantina Sant’Andrea

– Produttore: Cantina Sant’Andrea Monocultivar Itrana Bio 2023 – Produttore: Paola Orsini

– Produttore: Paola Orsini Monocultivar Leccino 2023 – Produttore: Roberta Marcoaldi

– Produttore: Roberta Marcoaldi Rosalena 2023 – Produttore: DueNoveSei

– Produttore: DueNoveSei Superbo Bio 2023 – Produttore: Americo Quattrociocchi

– Produttore: Americo Quattrociocchi Supremo Degà Monocultivar Caninese Bio 2023 – Produttore: Andrea Degiovanni

Liguria

Extremum Monocultivar Taggiasca Bio 2023 – Produttore: Paolo Cassini

– Produttore: Paolo Cassini Monocultivar Razzola 2023 – Produttore: Belfiore

– Produttore: Belfiore Pria Grossa Monocultivar Colombaia 2023 – Produttore: Domenico Ruffino

– Produttore: Domenico Ruffino Taggiotto 2023 – Produttore: Olio Pedro

Lombardia

Monocultivar Casaliva Bio 2023 – Produttore: Videlle Bionatura

– Produttore: Videlle Bionatura The One 2023 – Produttore: Comincioli

Marche

Frà Bernardo Monocultivar Ascolana Tenera Bio 2023 – Produttore: Il Conventino di Monteciccardo

– Produttore: Il Conventino di Monteciccardo Gocce di Frantoio Monocultivar Raggia Bio 2023 – Produttore: Barbara Pacioni

– Produttore: Barbara Pacioni Monocultivar Ascolana Tenera 2023 – Produttore: Olive Gregori

– Produttore: Olive Gregori Monocultivar Orbetana Bio 2023 – Produttore: Frantoio L’ Olinda

– Produttore: Frantoio L’ Olinda Selezione Sublìmis 2023 – Produttore: Frantoio Agostini

– Produttore: Frantoio Agostini Spalià Monocultivar Ascolana Tenera 2023 – Produttore: L’ Olivaio

Molise

Il Cipresso Monocultivar Gentile di Larino 2023 – Produttore: Terre del Gusto

– Produttore: Terre del Gusto Licinius Aurum Monocultivar Aurina 2023 – Produttore: Ernesto Di Muccio

– Produttore: Ernesto Di Muccio Molensis XXV 2023 – Produttore: Marina Colonna

– Produttore: Marina Colonna Montesecco Monocultivar Peranzana Bio 2023 – Produttore: Andrea Caterina

Puglia

0I Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Nicole Schiralli

– Produttore: Nicole Schiralli 100 Grand Cru Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Frantoio Oleario Congedi

– Produttore: Frantoio Oleario Congedi Assoluto Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Cataldo Caputo

– Produttore: Cataldo Caputo Chiaroscuro Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: De Robertis

– Produttore: De Robertis Coppadoro Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Ciccolella

– Produttore: Ciccolella Crudo Monocultivar Ogliarola 2023 – Produttore: Olearia Schiralli

– Produttore: Olearia Schiralli Don Gioacchino Dop Terra di Bari Castel del Monte Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Sabino Leone

– Produttore: Sabino Leone Francigeno Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Suberito

– Produttore: Suberito Futura Monocultivar Picholine 2023 – Produttore: Oilivis

– Produttore: Oilivis Giacomì Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Masseria Pezze Galere

– Produttore: Masseria Pezze Galere Gran Cru Tenuta Macchia di Rose Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Frantoio Muraglia

– Produttore: Frantoio Muraglia Gran Pregio Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Maria Caputo

– Produttore: Maria Caputo I Grandi Oli Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Uliveto – Scisci

– Produttore: Uliveto – Scisci Igp Olio di Puglia 2023 – Produttore: De Carlo

– Produttore: De Carlo Igp Olio di Puglia Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Di Niso

– Produttore: Di Niso Il Secolare Monocultivar Ogliarola Garganica Bio 2023 – Produttore: Vaira

– Produttore: Vaira Impulso Monocultivar Ogliarola Garganica 2023 – Produttore: CaVi uliveti

– Produttore: CaVi uliveti Le Fronde Gocciadoro Dop Dauno Monocultivar Ogliarola Garganica Bio 2023 – Produttore: Elia Caprioli

– Produttore: Elia Caprioli Linfa D’Oro Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Luigi Medina

– Produttore: Luigi Medina Maximum Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Trotta

– Produttore: Trotta Mimì Monocultivar Peranzana 2023 – Produttore: Donato Conserva

– Produttore: Donato Conserva Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Di Molfetta Pantaleo

– Produttore: Di Molfetta Pantaleo Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Lolù

– Produttore: Lolù Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Olio Intini

– Produttore: Olio Intini Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Tenute Donna Vittoria

– Produttore: Tenute Donna Vittoria Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Adriatica Vivai

– Produttore: Adriatica Vivai Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Podere Verdegilda

– Produttore: Podere Verdegilda Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Agrimaggiore

– Produttore: Agrimaggiore Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Torrerivera

– Produttore: Torrerivera Monocultivar Ogliarola Barese 2023 – Produttore: Podere Torre delle Monache

– Produttore: Podere Torre delle Monache Monocultivar Peranzana Bio 2023 – Produttore: Podere Serraglio

– Produttore: Podere Serraglio Monocultivar Picholine 2023 – Produttore: Monsignore

– Produttore: Monsignore Monocultivar Picholine 2023 – Produttore: D’Orazio

– Produttore: D’Orazio Natyoure Gold Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Frantoio Oleario Domenica Mossa

– Produttore: Frantoio Oleario Domenica Mossa Olio della Valle 2023 – Produttore: Eralda Agalliu

– Produttore: Eralda Agalliu Olio Extravergine di Oliva Bio 2023 – Produttore: Tenuta Venterra

– Produttore: Tenuta Venterra Origine Monocultivar Coratina Bio 2023 – Produttore: Agrifoglio Amodobio

– Produttore: Agrifoglio Amodobio Posta Locone Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Fratelli Ferrara

– Produttore: Fratelli Ferrara Puro Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Lamafà

– Produttore: Lamafà Schinosa Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Di Martino

– Produttore: Di Martino Selezione 2023 – Produttore: Le Ferre

– Produttore: Le Ferre Sovrano di Trisole 2023 – Produttore: Il Frantolio

– Produttore: Il Frantolio Ulivè Grand Cru 2023 – Produttore: Emmanuel Sanarica

– Produttore: Emmanuel Sanarica Zero 1 Monocultivar Coratina 2023 – Produttore: Olio Lamantea

Sardegna

Antichi Uliveti del Prato Monocultivar Bosana 2023 – Produttore: F.lli Pinna

– Produttore: F.lli Pinna Cuncordu Bio 2023 – Produttore: Masoni Becciu

– Produttore: Masoni Becciu Dop Sardegna Monocultivar Bosana Bio 2023 – Produttore: Antonello Fois

– Produttore: Antonello Fois Fruttato Medio 2023 – Produttore: Eredi Giuseppe Fois

– Produttore: Eredi Giuseppe Fois Iliò Monocultivar Nera di Oliena 2023 – Produttore: Olivicoltori di Oliena

– Produttore: Olivicoltori di Oliena Riserva del Produttore Dop Sardegna 2023 – Produttore: Accademia Olearia

Sicilia

Case di Latomie Dop Valle del Belìce Monocultivar Nocellara del Belìce 2023 – Produttore: Antonino Centonze

– Produttore: Antonino Centonze Cherubino Igp Sicilia Monocultivar Nocellara Etnea Bio 2023 – Produttore: Terraliva

– Produttore: Terraliva Contrada Scintilia Bio 2023 – Produttore: Francesco Di Mino

– Produttore: Francesco Di Mino Dop Valli Trapanesi Monocultivar Cerasuola Bio 2023 – Produttore: Titone

– Produttore: Titone Firrisa Dop Monti Iblei – Val D’Anapo Monocultivar Tonda Iblea Bio 2023 – Produttore: Tenuta Cavasecca

– Produttore: Tenuta Cavasecca Foglie di Platino Igp Sicilia Monocultivar Biancolilla Premier Cru Bio 2023 – Produttore: Vincenzo Signorelli

– Produttore: Vincenzo Signorelli I Muri Dop Monti Iblei sottozona Frigintini 2023 – Produttore: Frantoi Covato

– Produttore: Frantoi Covato Igp Sicilia Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Produttore: Agrestis

– Produttore: Agrestis Il Distinto Dop Monti Iblei – Gulfi Monocultivar Tonda Iblea Bio 2023 – Produttore: Tenuta Chiaramonte

– Produttore: Tenuta Chiaramonte Il Salto 2023 – Produttore: Tenuta Giannone

– Produttore: Tenuta Giannone Monocultivar Cerasuola 2023 – Produttore: Mandranova

– Produttore: Mandranova Monocultivar Cerasuola Bio 2023 – Produttore: Feudo Disisa

– Produttore: Feudo Disisa Monocultivar Moresca 2023 – Produttore: Frantoio Galioto – Sebastiana Fisicaro

– Produttore: Frantoio Galioto – Sebastiana Fisicaro Monocultivar Nocellara Etnea Bio 2023 – Produttore: Rosario Lupo

– Produttore: Rosario Lupo Olio Extravergine di Oliva Bio 2023 – Produttore: Greco

– Produttore: Greco Polifemo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Produttore: Viragì

– Produttore: Viragì Primo Dop Monti Iblei Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Produttore: Frantoi Cutrera

– Produttore: Frantoi Cutrera Qulfe Dop Monti Iblei Gulfi Monocultivar Tonda Iblea Bio 2023 – Produttore: Terre sul Dirillo

– Produttore: Terre sul Dirillo Tenuta Vasadonna Igp Sicilia Monocultivar Nocellara Messinese Bio 2023 – Produttore: Fattoria Sant’Anastasia

– Produttore: Fattoria Sant’Anastasia U Principi Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Produttore: Suoru Maria

– Produttore: Suoru Maria Verde Igp Sicilia Bio 2023 – Produttore: Miceli & Sensat

– Produttore: Miceli & Sensat Villa Zottopera Monocultivar Tonda Iblea Bio 2023 – Produttore: Rosso

– Produttore: Rosso Zahara Monocultivar Tonda Iblea 2023 – Produttore: Oleificio Guccione Toscana 1979 Bio 2023 – Produttore: Balduccio

– Produttore: Balduccio Delicate Monocultivar Maurino 2023 – Produttore: Frantoio Franci

– Produttore: Frantoio Franci Dop Chianti Classico 2023 – Produttore: I Tattoli

– Produttore: I Tattoli Dop Chianti Classico 2023 – Produttore: Dievole

– Produttore: Dievole Dop Chianti Classico Bio 2023 – Produttore: Fontodi

– Produttore: Fontodi Dop Chianti Classico Bio 2023 – Produttore: La Sala del Torriano

– Produttore: La Sala del Torriano Dop Chianti Classico Monocultivar Frantoio Bio 2023 – Produttore: Principe Corsini – Villa Le Corti

– Produttore: Principe Corsini – Villa Le Corti Fonterutoli Dop Chianti Classico 2023 – Produttore: Castello di Fonterutoli

– Produttore: Castello di Fonterutoli Igp Toscano Colline di Firenze Monocultivar Moraiolo Bio 2023 – Produttore: La Gramigna

– Produttore: La Gramigna Igp Toscano Monocultivar Pendolino Bio 2023 – Produttore: Tenuta La Poggiona

– Produttore: Tenuta La Poggiona Il Ragazzaccio Monocultivar Leccino Bio 2023 – Produttore: Tenuta Querciamatta

– Produttore: Tenuta Querciamatta Insieme Bio 2023 – Produttore: Bellandi

– Produttore: Bellandi Laudemio 2023 – Produttore: Frescobaldi

– Produttore: Frescobaldi Laudemio Bio 2023 – Produttore: Fattoria di Volmiano

– Produttore: Fattoria di Volmiano Lazzaro Monocultivar Lazzero Bio 2023 – Produttore: Fop

– Produttore: Fop Monocultivar Correggiolo 2023 – Produttore: Marzocco di Poppiano

– Produttore: Marzocco di Poppiano Monocultivar Correggiolo Bio 2023 – Produttore: Fèlsina

– Produttore: Fèlsina Monocultivar Frantoio 2023 – Produttore: Le Mortinete

– Produttore: Le Mortinete Monocultivar Frantoio Bio 2023 – Produttore: Frantoio Pruneti

– Produttore: Frantoio Pruneti Monocultivar Frantoio Bio 2023 – Produttore: Fattoria Ramerino

– Produttore: Fattoria Ramerino Monocultivar Lazzero 2023 – Produttore: Podere Il Montaleo

– Produttore: Podere Il Montaleo Olio Extravergine di Oliva Bio 2023 – Produttore: Fattoria Triboli

– Produttore: Fattoria Triboli Plenum Bio 2023 – Produttore: Fattoria di Poggiopiano

– Produttore: Fattoria di Poggiopiano Podere Ricavo Dop Terre di Siena Bio 2023 – Produttore: Maria Pia Buoni o Del Buono

– Produttore: Maria Pia Buoni o Del Buono Querciavalle Dop Chianti Classico Monocultivar Correggiolo 2023 – Produttore: Losi

– Produttore: Losi Riflessi Monocultivar Maurino 2023 – Produttore: Fonte di Foiano

– Produttore: Fonte di Foiano Riserva 2023 – Produttore: Frantoio di Croci

Trentino Alto Adige

Dop Garda Trentino 2023 – Produttore: OlioCRU

– Produttore: OlioCRU Tomanél Monocultivar Cipressino 2023 – Produttore: Francesco Mandelli

– Produttore: Francesco Mandelli Ulìva Dop Garda Trentino Monocultivar Casaliva 2023 – Produttore: Frantoio di Riva

Umbria

Chiusa di Satriano Monocultivar Vittoria Bio 2023 – Produttore: Antonelli San Marco

– Produttore: Antonelli San Marco Chiuse di Sant’Arcangelo Monocultivar Moraiolo Bio 2023 – Produttore: Frantoio Gaudenzi

– Produttore: Frantoio Gaudenzi Collezione di Famiglia 2023 – Produttore: Farchioni Olii

– Produttore: Farchioni Olii Dop Umbria Colli del Trasimeno Bio 2023 – Produttore: CM – Centumbrie

– Produttore: CM – Centumbrie Dop Umbria Colli Orvietani 2023 – Produttore: Tor di Monte

– Produttore: Tor di Monte Emozione 2023 – Produttore: Decimi

– Produttore: Decimi Il Classico 2023 – Produttore: La Gioia

– Produttore: La Gioia Il Sincero Monocultivar Moraiolo 2023 – Produttore: Viola

– Produttore: Viola L’Affiorante Monocultivar Moraiolo Bio 2023 – Produttore: Marfuga

– Produttore: Marfuga Monocultivar Moraiolo 2023 – Produttore: Agricola Locci

– Produttore: Agricola Locci Oblio 2023 – Produttore: Frantoio Loreti

– Produttore: Frantoio Loreti Olio del Duca Dop Colli del Trasimeno 2023 – Produttore: Coop. Oleificio Pozzuolese

– Produttore: Coop. Oleificio Pozzuolese Oro di Giano Basilio 2023 – Produttore: Agricadd

– Produttore: Agricadd Vigiù 2023 – Produttore: Frantoio del Colle

Veneto

Dop Valpolicella Bio 2023 – Produttore: Luigi Ruffo

– Produttore: Luigi Ruffo Francesco 2023 – Produttore: La Contarina

– Produttore: La Contarina Green Selection 2023 – Produttore: Frantoio di Cornoleda

– Produttore: Frantoio di Cornoleda Moonlight Monocultivar Rasara 2023 – Produttore: Frantoio Evo del Borgo

– Produttore: Frantoio Evo del Borgo Olio Extravergine di Oliva 2023 – Produttore: Colle d’Oro sul Lago

– Produttore: Colle d’Oro sul Lago Riva Jacur Monocultivar Frantoio 2023 – Produttore Luciano Breda

Fonte: Gambero Rosso

