Se ti sei deciso a usare la coppetta mestruale, queste 3 marche sono le migliori secondo il test Altroconsumo

Altroconsumo ha messo alla prova nove coppette mestruali per valutare le migliori offerte sul mercato per un ciclo mestruale più sostenibile: ecco i risultati dell'indagine

Anche se tamponi e assorbenti usa e getta sono ancora i prodotti più diffusi per l’igiene mestruale, si stanno diffondendo sempre più prodotti più sostenibili, riutilizzabili e a basso impatto ambientale.

Coppette, assorbenti in tessuto, slip lavabili: queste sono le principali alternative “green” agli assorbenti classici per un ciclo mestruale meno inquinante.

Le coppette mestruali, in particolare, stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla loro innegabile praticità di utilizzo e alla loro “longevità” (se ben tenuta, una coppetta può durare anche dieci anni!).

L’offerta sul mercato riservata a questo prodotto è davvero ampia, e ciò potrebbe rendere difficile la scelta di acquisto per le consumatrici che si avvicinano per la prima volta alla coppetta.

Per soccorrerle e aiutarle nella scelta, l’associazione Altroconsumo ha condotto un test su 9 coppette mestruali tra le più diffuse sul mercato, al fine di valutarne qualità, sicurezza e impatto ambientale.

Il test

Per questa indagine, i ricercatori hanno selezionato un campione di 9 coppette mestruali in silicone, acquistate sia in negozi fisici che online.

Ogni prodotto è stato sottoposto ad analisi laboratoriali per valutare la presenza di composti organici volatili, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze potenzialmente dannose.

Inoltre, sono state effettuate prove pratiche di utilizzano: alcune partecipanti hanno provato le diverse coppette “alla cieca” per testarne comfort ed efficacia.

Infine, attenzione anche alle informazioni contenute in etichetta e alla sostenibilità dell’imballaggio (presenza di packaging superfluo, materiale della confezione…).

Così hanno pesato le varie prove sul giudizio finale:

prova pratica delle tester (40% del totale)

delle tester (40% del totale) analisi laboratoriali (25%)

(25%) dimensioni, durabilità e resistenza valutate in laboratorio (20%)

valutate in laboratorio (20%) etichetta (10%)

(10%) imballaggio (5%).

Le migliori coppette mestruali

Anche se nessuno dei prodotti analizzati raggiunge la valutazione “ottimo”, vi sono diverse coppette classificate dagli esperti come “Miglior Scelta Green”, quindi a impatto ambientale basso.

Come sempre, poi, gli esperti di Altroconsumo eleggono i “Migliori del test” (prodotti migliori) e i “Migliori acquisti” (prodotti con un buon rapporto qualità/prezzo).

I prodotti migliori, considerati di qualità buona, sono:

ALLMATTERS (ORGANICUP) COPPETTA MESTRUALE – Punteggio: 76 – ”Miglior scelta green” e “Migliore del test”

ECO-CUP LA COPPETTA IGIENICA – (Punteggio: 63) – ”Miglior acquisto” e “Miglior scelta green”

LYBERA COPPETTA MESTRUALE – (Punteggio: 60) – ”Miglior acquisto” e “Miglior scelta green”.

Miglior scelta green anche MOONCUP COPPETTA MESTRUALE (Punteggio: 67).

Se siete curiosi di scoprire l’intera classifica riservata alle coppette mestruali, potete leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Altroconsumo

