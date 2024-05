Coppette mestruali: sono queste le migliori e più green, la nuova classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha condotto un test su 9 coppette mestruali, tra le più diffuse sul mercato, combinando analisi di laboratorio e prove pratiche per valutarne la qualità e la sicurezza

Le coppette mestruali stanno guadagnando sempre più popolarità come alternativa ecologica ed economica agli assorbenti interni tradizionali. Questa scelta è davvero ottima, non solo riduce l’impatto ambientale, ma porta anche a un significativo risparmio economico, considerando la quantità di assorbenti risparmiati nel corso degli anni di utilizzo di una singola coppetta.

Tuttavia, la vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato può rendere difficile per i consumatori scegliere la coppetta più adatta alle proprie esigenze o la migliore in termini di qualità, resistenza, comfort, ecc.

Per aiutare a scegliere le migliori, Altroconsumo ha condotto un test su 9 coppette mestruali, combinando analisi di laboratorio con prove pratiche.

Le coppette prese a campione, in silicone e acquistate sia nei negozi fisici che online, sono tra le più note sul mercato. Tutte sono state sottoposte a un’analisi chimica di laboratorio per valutare la presenza di composti organici volatili, idrocarburi policiclici aromatici e altre sostanze potenzialmente dannose.

Le varie coppette sono state poi provate, in forma anonima, da un gruppo selezionato di tester esperte che hanno scelto la dimensione più adatta in base alle proprie caratteristiche fisiche e alle taglie disponibili per ciascun modello.

Così hanno pesato le varie prove sul giudizio finale:

Prova pratica delle tester (40% del totale)

delle tester (40% del totale) Analisi chimiche (25%)

(25%) Dimensioni, durabilità e resistenza valutate in laboratorio (20%)

valutate in laboratorio (20%) Etichetta e imballaggio rispettivamente per il 10% e il 5%

La classifica delle coppette mestruali

Basandosi su questi criteri, Altroconsumo ha stilato la classifica dei prodotti testati, tenendo conto sia della qualità che del prezzo.

Questi i prodotti migliori, considerati di qualità buona (nessuno raggiunge l’ottimo):

ALLMATTERS (ORGANICUP) COPPETTA MESTRUALE – Punteggio: 76 – Miglior scelta green e migliore del test

– Punteggio: 76 – MOONCUP COPPETTA MESTRUALE – Punteggio: 67 – Miglior scelta green

Di qualità media invece:

ECO-CUP LA COPPETTA IGIENICA – (Punteggio: 63) – Miglior acquisto e miglior scelta green

– (Punteggio: 63) – LYBERA COPPETTA MESTRUALE – (Punteggio: 60) – Miglior acquisto e miglior scelta green

– (Punteggio: 60) – EUREKA! CUP – (Punteggio: 59)

AMYCUP CRYSTAL (Punteggio: 59)

INTIMINA LILY CUP COMPACT (Punteggio: 59)

MAMICUP COPPETTA MESTRUALE (Punteggio: 57)

TAMPAX CUP (Punteggio: 55)

Fonte: Altroconsumo

