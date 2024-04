La miglior mortadella che puoi acquistare la trovi in questo supermercato (ma faresti comunque meglio a non comprarla)

Gli esperti di Gambero Rosso hanno indagato l'offerta di mortadelle in vaschetta presente sul mercato per trovare il prodotto migliore: ecco i risultati del test

La mortadella è uno degli insaccati più famosi della nostra tradizione culinaria. L’offerta di questo prodotto che troviamo nei supermercati è davvero molto vasta: come essere certi della qualità del nostro acquisto?

Per venire in soccorso dei consumatori, gli esperti di Gambero Rosso hanno condotto un test di degustazione “alla cieca” sulle mortadelle più vendute nei supermercati italiani, al fine di decretare quale sia il prodotto più buono – almeno dal punto di vista del gusto.

Ricordiamo, infatti, che la mortadella non è un alimento molto sano, e che quindi andrebbe consumata con parsimonia (se non eliminata del tutto dalla nostra dieta).

Innanzitutto è un prodotto di origine animale, derivante quindi dalla sofferenza dei suini sfruttati all’interno degli allevamenti intensivi.

Inoltre, si tratta di un alimento processato e arricchito con additivi alimentari come conservanti, coloranti e aromi artificiali – per non parlare del fatto che è ricco di grassi, soprattutto saturi, e calorie, oltre che sale.

Insomma, se proprio non riusciamo a rinunciare alla golosità della mortadella, limitiamone il consumo a poche occasioni e seguiamo i consigli di Gambero Rosso per la scelta del prodotto.

Il test

Gli esperti degustatori di Gambero Rosso hanno selezionato un campione di oltre 30 mortadelle in vaschetta, quindi vendute già affettate, distribuite tra le principali catene di supermercati e discount italiani.

L’obiettivo dell’indagine era non solo quello di trovare i prodotti migliori dal punto di vista del gusto e della qualità, ma anche di premiare le mortadelle dal vantaggioso rapporto qualità-prezzo.

Purtroppo, il test di assaggio ha deluso un po’ le aspettative degli esperti: fra tutti i prodotti, solo 6 mortadelle (meno di un terzo) si sono distinte e sono state inserite nella classifica.

Le migliori mortadelle del supermercato

Ma vediamo ora i risultati della classifica. Al primo posto troviamo un prodotto proveniente da una catena di supermercati Mortadella Bologna IGP “Granterre” in vendita presso i supermercati Conad. Ecco il giudizio degli esperti:

Il grande player della gdo italiana […] ha diversi marchi e linee di prodotti, tra le quali gli affettati in vaschetta Freschi & Convenienti. Di questa linea fa parte anche la mortadella Igp affettata per Conad da Salumifici Granterre nello stabilimento di Noceto (PR). La mortadella più classica, centrata e precisa nell’aspetto, al gusto, nel profilo aromatico e nella pulizia a fine bocca. La concia delicata ma tipica e ben bilanciata accompagna la carne senza coprirla. Il profumo è invitante, il morso intenso e persistente con un bell’equilibrio dolce/sapido in una texture morbida e succosa di piacevole masticabilità. Cosa volere di più da una mortadella in vaschetta?

Completano il podio la Mortadella Tradizionale con Pistacchio Verde di Bronte DOP di Borgo Rovagnati (secondo posto), Mortadella Bologna IGP con Pistacchio Salumeria d’Autore e Villani di Parmacotto e la Mortadella Bologna IGP La Santo (ex aequo al terzo posto).

Sorprende, in questa classifica, trovare anche un prodotto proveniente da una catena di discount: stiamo parlando della Mortadella Bologna Igp con pistacchi Fratelli Beretta “Dal Salumiere”, in vendita nei supermercati LIDL, che ottiene il quarto posto nella classifica.

Fonte: Gambero Rosso

