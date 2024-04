Se proprio devi mangiare mortadella, queste sono le migliori che puoi acquistare al supermercato

In seguito alla degustazione alla cieca di 30 mortadelle confezionate, in vendita nella grande distribuzione, il Gambero Rosso ha stilato la classifica dei prodotti migliori (tra cui c'è anche una referenza del discount)

Il Gambero Rosso ha recentemente pubblicato una classifica dedicata alla mortadella artigianale, segnalando i prodotti migliori sul mercato. Ora il “focus” su questo salume continua con una nuova classifica, dedicata stavolta alle confezioni in vendita nei supermercati.

Si tratta quindi delle proposte della grande distribuzione, anche in questo caso assaggiate e valutate da un panel di esperti, il cui obiettivo era identificare le mortadelle in vaschetta migliori dal punto di vista della qualità, del gusto ma anche del rapporto qualità-prezzo.

Dopo un attento esame di oltre 30 prodotti affettati e confezionati in atmosfera protetta, distribuiti tra le principali catene di supermercati e discount italiani, solo 6 mortadelle si sono distinte e sono state inserite nella classifica.

Nonostante la mortadella non sia certo un alimento sano, nel 2023 è emersa come protagonista indiscussa del settore dei salumi. Secondo i dati di Circana, relativi alle vendite nella grande distribuzione organizzata, la mortadella ha registrato un significativo aumento sia in volume (+1,7%), sia soprattutto in valore (+9,8%), superando di gran lunga la media dei salumi (+0,3% in volume e +6,6% in valore).

Un trend positivo che deriva indubbiamente anche dal prezzo più conveniente rispetto ad altre tipologie di salumi.

È importante però tenere a mente che la mortadella è un alimento ricco di grassi, soprattutto saturi, e calorie, oltre che sale. Spesso contiene anche additivi alimentari come conservanti, coloranti e aromi artificiali. Considerando tutto questo, se proprio non possiamo farne a meno, sarebbe meglio consumarla con molta moderazione.

La classifica delle migliori mortadelle del supermercato

Ma arriviamo ora alla classifica delle migliori mortadelle da acquistare in vaschetta al supermercato, secondo il Gambero Rosso. Un po’ a sopresa c’è anche un prodotto venduto alla Lidl.

Al primo posto troviamo: Conad – Mortadella Bologna IGP Granterre che così viene descritta dagli esperti:

La mortadella più classica, centrata e precisa nell’aspetto, al gusto, nel profilo aromatico e nella pulizia a fine bocca. La concia delicata ma tipica e ben bilanciata accompagna la carne senza coprirla. Il profumo è invitante, il morso intenso e persistente con un bell’equilibrio dolce/sapido in una texture morbida e succosa di piacevole masticabilità.

A seguire vi sono:

Secondo posto: Borgo Rovagnati – Mortadella Tradizionale con Pistacchio Verde di Bronte DOP

Borgo Rovagnati – Mortadella Tradizionale con Pistacchio Verde di Bronte DOP Terzo posto ex aequo: Parmacotto – Mortadella Bologna IGP con Pistacchio Salumeria d’Autore e Villani – Mortadella Bologna IGP La Santo

Parmacotto – Mortadella Bologna IGP con Pistacchio Salumeria d’Autore e Villani – Mortadella Bologna IGP La Santo Quarto posto: Lidl – Dal Salumiere – Mortadella Bologna IGP con Pistacchi Fratelli Beretta

Lidl – Dal Salumiere – Mortadella Bologna IGP con Pistacchi Fratelli Beretta Quinto posto: Vismara – Mortadella Vismarissima con Pistacchio

Potete leggere la descrizione e valutazione di ogni singola mortadella sul sito del Gambero Rosso.

Fonte: Gambero Rosso

