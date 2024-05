Se proprio devi mangiare al fast food, in questi trovi hamburger e patatine più buoni, secondo il Gambero Rosso

Il Gambero Rosso, con l'aiuto dello Chef Heinz Beck, ha testato diverse catene di fast food per scoprire dove hamburger e patatine fritte sono più buoni

Premesso che i fast food vendono principalmente cibi che non sono propriamente sani e sostenibili, e che andrebbero frequentati il meno possibile, oggi vi riportiamo una classifica che riguarda questi luoghi tanto amati da chi cerca pasti veloci ed economici.

Secondo la nuova classifica del Gambero Rosso, stilata con l’aiuto dello Chef Heinz Beck, noto per le sue valutazioni rigorose e il palato esigente, non tutti i fast food sono uguali.

Il noto chef ha messo alla prova in diverse catene hamburger e patatine, insomma i cibi più caratteristici di un pasto al fast food.

Ovviamente, si tratta di assaggi condotti in punti vendita specifici che potrebbero non rispecchiare la complessità delle catene analizzate presenti su tutto il territorio italiano.

Per esempio, le specialità di Roadhouse sono state assaggiate nel punto vendita di via Mattia Battistini a Roma, mentre hamburger e patatine di McDonald’s sono state acquistate in due diversi punti vendita romani.

La classifica dei fast food

Quali sono risultati i fast food migliori? Ecco la classifica:

Roadhouse : al primo posto con 70 punti. Gli hamburger sono apprezzati per la loro bontà e completezza, mentre le patatine fritte, seppur buone, non riescono a raggiungere lo stesso livello di eccellenza

: al primo posto con 70 punti. Gli hamburger sono apprezzati per la loro bontà e completezza, mentre le patatine fritte, seppur buone, non riescono a raggiungere lo stesso livello di eccellenza McDonald’s : al secondo posto con 68 punti. Secondo Heinz Beck, le loro patatine sono imbattibili in quanto croccanti e poco unte. Gli hamburger, invece, sono giudicati nella media, senza difetti evidenti ma nemmeno eccellenti

: al secondo posto con 68 punti. Secondo Heinz Beck, le loro patatine sono imbattibili in quanto croccanti e poco unte. Gli hamburger, invece, sono giudicati nella media, senza difetti evidenti ma nemmeno eccellenti Burger King : al terzo posto con 60 punti. Le patatine fritte sono apprezzate per la loro croccantezza e il sapore, ma gli hamburger deludono per la consistenza asciutta e il pane poco morbido

: al terzo posto con 60 punti. Le patatine fritte sono apprezzate per la loro croccantezza e il sapore, ma gli hamburger deludono per la consistenza asciutta e il pane poco morbido KFC : al terzo posto ex aequo con 60 punti c’è anche KFC, rinomato per il suo pollo fritto ma il test di Heinz Beck si è concentrato su hamburger e patatine. Quest’ultime sono giudicate appena sufficienti, mentre gli hamburger sono nella media

: al terzo posto ex aequo con 60 punti c’è anche KFC, rinomato per il suo pollo fritto ma il test di Heinz Beck si è concentrato su hamburger e patatine. Quest’ultime sono giudicate appena sufficienti, mentre gli hamburger sono nella media Old Wild West: chiude la classifica con 55 punti. Nonostante l’ambientazione suggestiva, gli hamburger e le patatine di questo fast food non hanno conquistato Heinz Beck, che li giudica al di sotto della sufficienza

Al di là della classifica e della possibile bontà del cibo in un punto vendita piuttosto che in un altro, ricorda sempre che mangiare al fast food dovrebbe essere un’eccezione, non la regola.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Gambero Rosso

Ti potrebbe interessare anche: