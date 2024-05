Caffè in capsule: sono queste le marche migliori e più convenienti, compatibili con Nespresso e Dolce Gusto

Altroconsumo ha testato un totale di 38 capsule per caffè espresso, compatibili con Dolce Gusto o con Nespresso, ecco quali sono risultate le migliori e peggiori

Per diversi motivi, tra cui quelli ambientali, noi continuiamo a preferire il caffè preparato con la moka, ma è innegabile che ormai molte persone abbiano integrato nelle loro abitudini quotidiane l’utilizzo delle macchinette per il caffè espresso in cui vanno inserite le capsule.

In questo modo è possibile sorseggiare un espresso cremoso e dal gusto intenso comodamente a casa propria. Ma quali sono le migliori opzioni sul mercato, in grado di garantire non solo un ottimo caffè, ma anche un’impatto ambientale contenuto?

Per scoprirlo, l’ultimo test di Altroconsumo ha testato un totale di 38 capsule compatibili con il sistema Nespresso (18) o Dolce Gusto (20).

Le differenze tra le due tipologie di capsule sono abbastanza rilevanti, sia in termini di dimensioni che di materiali utilizzati.

Le capsule per il sistema Dolce Gusto sono generalmente più grandi rispetto a quelle compatibili con il sistema Nespresso. Sono principalmente realizzate in plastica, il che rappresenta un problema per quanto riguarda lo smaltimento e l’impatto ambientale.

Le capsule compatibili con il sistema Nespresso sono realizzate principalmente in alluminio o plastica, ma esistono anche opzioni fatte in materiali compostabili. Queste ultime rappresentano indubbiamente la scelta più ecologica, in quanto possono essere smaltite direttamente nell’umido a casa, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Tutte le capsule, indipendentemente dalla compatibilità con i diversi sistemi, sono state valutate in base ai seguenti parametri:

Indicatori di qualit à , tra cui il tenore di umidità, le ceneri e l’estratto acquoso del caffè. Questi fattori sono determinanti per garantire la freschezza e l’intensità del prodotto

, tra cui il tenore di umidità, le ceneri e l’estratto acquoso del caffè. Questi fattori sono determinanti per garantire la freschezza e l’intensità del prodotto Contaminanti : sono stati esaminati in particolare l’ocratossina A e l’acrilammide, due sostanze potenzialmente nocive

: sono stati esaminati in particolare l’ocratossina A e l’acrilammide, due sostanze potenzialmente nocive Impatto ambientale dell’imballaggio : un focus importante è stato posto sull’impatto ambientale delle capsule e delle relative confezioni. Sono stati considerati diversi fattori, tra cui il materiale delle capsule, l’imballaggio esterno e la quantità totale di rifiuti prodotti

: un focus importante è stato posto sull’impatto ambientale delle capsule e delle relative confezioni. Sono stati considerati diversi fattori, tra cui il materiale delle capsule, l’imballaggio esterno e la quantità totale di rifiuti prodotti Assaggio : il giudizio è stato ottenuto combinando le valutazioni di un panel di consumatori con un’analisi sensoriale condotta da esperti. Questo approccio ha consentito di valutare sia le preferenze dei consumatori sia gli aspetti sensoriali più tecnici del caffè

: il giudizio è stato ottenuto combinando le valutazioni di un panel di consumatori con un’analisi sensoriale condotta da esperti. Questo approccio ha consentito di valutare sia le preferenze dei consumatori sia gli aspetti sensoriali più tecnici del caffè Etichetta: per verificare la presenza delle informazioni obbligatorie e facoltative previste dalla legge

Le prove di assaggio hanno avuto un peso significativo nel giudizio complessivo, rappresentando il 40%. Seguono le analisi sugli indicatori di qualità (28%) e quelle sui contaminanti (12%). Infine, le valutazioni di etichetta ed imballaggio hanno contribuito con il 10% ciascuna al giudizio complessivo.

Le capsule di caffè migliori e peggiori

Per quanto riguarda le capsule compatibili con Dolce Gusto, nessuna raggiunge la qualità ottima. Al primo posto con 68 punti (qualità buona) troviamo il Lavazza Espresso Cremoso, seguito dal Carraro Aroma e Gusto Intenso (67 punti, considerato il miglior acquisto, ossia il prodotto che offre il miglior rapporto qualità-prezzo) e il Conad Espresso Corposo (66 punti).

Di qualità media, invece, sono stati giudicati:

Caffè Vergnano Cremoso – 64

Lollocaffe Argento Espresso – 64

Kimbo Espresso Napoli – 64

Caffè Borbone Miscela Nobile – 64

Nescafe Dolce Gusto Napoli – 64

Don Jerez (Eurospin) Espresso – 63

Coop Espresso 100% Arabica – 63

Trombetta L’Espresso Dolce – 61

Carrefour Intenso – 61

Gimoka Espresso Cremoso – 61

Karisma (MD) 100% Arabica – 61

Segafredo Classico – 61

Caffè Bernini Oro di Napoli – 59

Corsini Cremoso – 59

Bellarom (Lidl) Espresso Barista – 59

Caffè Trinca Miscela Cremoso – 59

Bondì Caffè Cremoso – 58

Nella classifica delle capsule compatibili con Nespresso, invece, al primo posto troviamo Esselunga Espresso Intenso con 74 punti (migliore del test), seguito da Coop Espresso Colombia 100% Arabica (73 punti) e, a pari merito, Conad Espresso 100% Arabica (miglior acquisto), Caffè Vergnano Èspresso Cremoso e Lavazza Crema e Gusto (tutti con 72 punti).

A seguire, sempre di qualità buona, ci sono:

Bialetti Intenso – 71

Nespresso Ispirazione Arpeggio – 70

Gimoka Classico – 70

Illy Classico – 69

Nespresso Ispirazione Ristretto – 68

Caffè Corsini Gran Riserva Premium Coffee Selection Cremoso – 68

L’OR Ristretto – 68

Kosè Intenso – 68

Kimbo Barista Espresso Napoli – 67

Segafredo Classico Intensità 10 – 66

Lavazza Qualità Oro – 65

Di qualità media:

Don Jerez (Eurospin) Espresso – 64 (miglior acquisto)

Splendid Classico Espresso 10 – 64

Fonte: Altroconsumo

