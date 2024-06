“Inside Out 2”, trionfo ai botteghini: è il miglior debutto del 2024 (ti svelo quando uscirà in Italia)

“Inside Out 2” è uscito negli Stati Uniti, in Canada e in altri 38 Paesi segnando un successo straordinario con 155 milioni di dollari incassati nel weekend di apertura

Il tanto atteso sequel del film d’animazione del 2015, “Inside Out 2”, ha debuttato nei cinema con un successo straordinario. Anticipato da una massiccia campagna pubblicitaria e accolto con entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica, il film ha conquistato i botteghini statunitensi e canadesi, incassando ben 155 milioni di dollari nel weekend di apertura. Questo risultato rappresenta il miglior debutto cinematografico del 2024, superando persino “Barbie”, che aveva registrato 162 milioni di dollari lo scorso luglio.

Diretto da Kelsey Mann, “Inside Out 2” riprende la storia della giovane Riley, ora adolescente, che naviga tra un caleidoscopio di emozioni contrastanti. Alle cinque emozioni originarie – Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto – si aggiunge ora Ansia, rappresentata in modo esilarante e realistico. Questo ampliamento del cast emotivo introduce nuove dinamiche e sfide nella mente della protagonista, rendendo il film ancora più avvincente.

La pellicola ha ottenuto un’accoglienza trionfale non solo negli Stati Uniti e in Canada, ma anche in altri 38 Paesi, raggiungendo un incasso globale di circa 300 milioni di dollari. Questo successo è una boccata d’aria fresca per Pixar, che negli ultimi anni ha visto alcuni dei suoi titoli uscire direttamente in streaming a causa della pandemia. Con una media per sala di 34.909 dollari, “Inside Out 2” ha superato anche film come “Dune: Parte Due” e “Godzilla e Kong: Il Nuovo Impero” in termini di incassi nel weekend di apertura.

“Inside Out 2” uscirà nei cinema domani

In Italia, l’attesa è quasi finita: “Inside Out 2” uscirà nei cinema domani, promettendo di replicare il successo ottenuto oltreoceano. La critica ha lodato il film, che su Rotten Tomatoes ha ottenuto il 92% di recensioni positive e un gradimento del pubblico del 96%.

Il successo di “Inside Out 2” non si limita al botteghino americano. Il film ha registrato il miglior weekend di apertura internazionale di sempre per un film d’animazione, con performance eccezionali in America Latina e ottimi riscontri anche in Europa e Asia.

Questo trionfo rappresenta non solo un ritorno in grande stile per Pixar, ma anche una dimostrazione di come l’animazione possa ancora dominare il panorama cinematografico globale e far divertire (ma anche riflettere) grandi e piccini.

