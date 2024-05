Adesso puoi dormire una notte nel quartier generale di Inside out 2: ecco come candidarsi

Ora puoi dormire una notte nel quartier generale di Inside Out! Scopri come candidarti per vivere questa esperienza unica e magica.

In vista dell’uscita di Inside Out 2, il nuovo film Disney e Pixar in arrivo il 19 giugno, Airbnb offre un’esperienza indimenticabile: la possibilità di dormire una notte nel Quartier Generale, il centro di controllo delle emozioni di Riley!

La tua host, l’iconica Gioia, ti accoglierà nel suo vivace mondo dove potrai assistere alle emozioni in azione e persino aiutare a mantenere l’equilibrio mentale: potrai dormire in dreamatorium, utilizzare leve e pulsanti per cambiare l’umore di Riley e conoscere tanti amici, come Rabbia ed Ansia.

Questa esperienza unica fa parte di Icons, la nuova categoria di Airbnb che presenta esperienze straordinarie ospitate da personalità iconiche del mondo dello spettacolo, dello sport, dell’arte e di altri ambiti.

Il progetto Icons è stato creato in collaborazione con il team di design interno di Airbnb e con il designer Zach Roszczewski, con l’obiettivo di creare esperienze che fossero semplici, moderne e versatili, e che potessero essere utilizzate in una varietà di contesti.

Come candidarti?

Scegli la tua icona : esplora la categoria Icons su Airbnb e scopri le esperienze disponibili, da una notte nella casa di Up ad un incontro con Kevin Hart.

: esplora la categoria Icons su Airbnb e scopri le esperienze disponibili, da una notte nella casa di Up ad un incontro con Kevin Hart. Richiedi di prenotare : la maggior parte delle esperienze Icons sono gratuite, mentre altre hanno un costo inferiore a 100 dollari per ospite. Utilizza l’app Airbnb per richiedere di prenotare l’esperienza che ti interessa.

: la maggior parte delle esperienze Icons sono gratuite, mentre altre hanno un costo inferiore a 100 dollari per ospite. Utilizza l’app Airbnb per richiedere di prenotare l’esperienza che ti interessa. Attendi il tuo biglietto d’oro: se sei tra i fortunati selezionati, riceverai un biglietto d’oro digitale che ti garantirà l’accesso all’esperienza.

Cosa aspetti? Vivi un’avventura indimenticabile nel mondo di Inside Out e scopri le altre incredibili esperienze che Icons ha in serbo per te!

Fonte: Airbnb

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: