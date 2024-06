La storia dimenticata di come lo zucchero ci ha rovinato i denti (sin dal XVI secolo)

Elisabetta I Tudor aveva un amore smodato per lo zucchero che consumava in enormi quantità, tanto che ebbe seri problemi di igiene orale e di carie

Elisabetta I Tudor, regina d’Inghilterra dal 1558 al 1603, era nota per il suo amore per lo zucchero, un bene di lusso introdotto in Europa durante il suo regno grazie alle esplorazioni e al commercio con il Nuovo Mondo.

Lo zucchero, paragonato a oggetti di pregio come le perle, era un simbolo di ricchezza e potere, accessibile solo ai nobili e ai più ricchi. Elisabetta ne era ghiotta, e questo contribuì significativamente ai suoi problemi di igiene orale.

All’epoca, la consapevolezza dell’igiene dentale era praticamente inesistente, e l’abitudine della regina di consumare grandi quantità di zucchero portò a una rapida deteriorazione dei suoi denti. Oltre al consumo di zucchero, Elisabetta I utilizzava il “Dentifricio Tudor”, una pasta zuccherina che si strofinava sui denti per lucidarli, peggiorando ulteriormente la sua condizione dentale. A cinquant’anni, la sovrana era già priva di molti denti, e quelli rimasti erano cariati e neri.

Tante nobildonne iniziarono ad annerire i propri denti

Nonostante la ritrattistica ufficiale presenti un’immagine dignitosa e quasi senza tempo della regina, la realtà era molto diversa. Elisabetta I soffriva anche per l’uso di trucco a base di sostanze tossiche, utilizzato per ottenere un colorito pallido, simbolo di nobiltà. Questo trucco le causò piaghe, cicatrici e perdita di capelli, peggiorando ulteriormente la sua salute e il suo aspetto fisico.

Curiosamente, la condizione dei denti neri di Elisabetta I divenne un trend tra le nobildonne elisabettiane. Vedendo la regina con i denti cariati, molte donne iniziarono a annerire i propri denti per emulare quello che era percepito come un segno di ricchezza e status sociale. Tuttavia questa moda ebbe vita breve poiché l’effetto visivo dei denti marci risultò ben presto troppo disgustoso per essere mantenuto.

Sebbene alcuni storici sostengano che le rappresentazioni moderne di Elisabetta I siano esagerate, è innegabile che la sovrana abbia sofferto a causa delle sue abitudini alimentari e della scarsa igiene orale. Secondo Helen Hackett e Karen Hearn dell’University College London, l’immagine di Elisabetta I con il trucco sfatto, i denti neri e la parrucca sporca è stata ingigantita da film e serie TV. Tuttavia le condizioni dentali della regina e l’uso smodato di zucchero durante il suo regno sono fatti ben documentati.

