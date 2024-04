Sono una dentista e ti rivelo un errore che forse fai anche tu quando ti lavi i denti

Sciacquare la bocca dopo aver lavato i denti potrebbe essere deleterio per la salute del nostro sorriso: lo spiega una dentista di Harvard

Come vi lavate i denti? E, soprattutto, come li sciacquate dopo averli spazzolati con spazzolino e dentifricio? Anche se tenete molto alla vostra igiene orale, potreste aver commesso questo errore che compromette, nel lungo periodo, la salute del vostro sorriso.

Un nuovo trend su TikTok ha messo in discussione un’abitudine radicata nella nostra routine quotidiana: il risciacquo dopo aver lavato i denti: i video virali suggeriscono di lavare i denti con un dentifricio al fluoro e poi sputare, senza risciacquare.

Ma cosa ne pensa la scienza di questa pratica? Ha davvero senso tenersi i residui di dentifricio in bocca e rinunciare al risciacquo con acqua corrente per conservare un sorriso in salute nel tempo? Vediamo insieme.

Il parere degli esperti

In una recente intervista pubblicata sulla testata americana Washington Post, la professoressa di salute orale ed epidemiologia presso l’università di Harvard Brittany Seymour spiega perché il trend virale sui social abbia fondamento scientifico e possa essere seguito per una igiene orale più efficace.

Sappiamo che, per mantenere i denti puliti e protetti dalle carie, è importante lavarsi i denti almeno due volte al giorno con un dentifricio al fluoro.

A questa pratica possiamo aggiungere quella di saltare il risciacquo dopo la spazzolatura: questa accortezza permette al fluoro di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una protezione ulteriore.

La placca dentale, formata da batteri, può portare alla formazione di carie in presenza di una dieta ricca di zuccheri e di una scarsa igiene orale.

Il fluoro, un minerale solitamente contenuto nella formula dei dentifrici, aiuta a proteggere i denti sostituendo i minerali persi dallo smalto e riducendo la loro scomparsa, prevenendo così la formazione delle carie.

Se è vero che quasi tutti i dentifrici in commercio contengono fluoro, è vero anche che risciacquare dopo la spazzolatura elimina il questo minerale dalla bocca e dai denti, vanificando il suo effetto protettivo.

La soluzione, quindi, sarebbe quella di sputare la schiuma che si forma durante la pulizia con lo spazzolino senza però risciacquare.

Se proprio non riuscite a sopportare il sapore del dentifricio in bocca per lungo tempo, il consiglio è di utilizzare pochissima acqua per il risciacquo di ritardare il risciacquo di circa 20 minuti.

Un’altra opzione è utilizzare un collutorio al fluoro dopo la spazzolatura: in questo modo, elimineremo i residui di dentifricio ma non quelli di fluoro.

