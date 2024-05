Sai perché le carote che mangiamo sono arancioni (non lo immagineresti mai)?

C'è un motivo preciso per cui le carote sono arancioni, e ha a che fare con un re della storia della Gran Bretagna: Guglielmo d'Orange

Passeggiando per le vivaci bancarelle del mercato, ci imbattiamo in un tripudio di colori: pomodori rossi rubino, peperoni verdi smeraldo, melanzane viola intenso. In mezzo a questa “tavolozza vegetale”, c’è un ortaggio che spicca per la sua colorazione vivace: la carota.

E se vi dicessimo che il colore delle carote non è sempre stato l’arancione e che questi ortaggi, un tempo, potevano vantare una gamma di sfumature ben più ampia, dal viola al giallo, dal bianco al nero? Facciamo un passo indietro (e apriamo i libri di storia).

La leggenda…

Per raccontarvi l’origine delle carote arancioni in Europa, dobbiamo tornare al XVII secolo e più precisamente a Guglielmo d’Orange, il re olandese salito al trono d’Inghilterra nel 1688.

Si dice che, per celebrare la sua ascesa al potere, il monarca straniero abbia incoraggiato la coltivazione di carote arancioni, colore simbolo della sua casa reale, un gesto patriottico che avrebbe reso il nuovo ortaggio un emblema del regno.

La realtà, come spesso accade, è più complessa e sfumata. Se è vero che le carote non erano sempre arancioni in Europa, la leggenda del loro legame con Guglielmo d’Orange è una leggenda.

…e la realtà storica

L’ascesa della carota arancione in Inghilterra è stata un processo graduale, influenzato da una serie di fattori ben più complessi del semplice patriottismo regio.

Tra questi, la crescente preferenza del mercato per questo colore, l’introduzione di nuove varietà da parte dei coltivatori olandesi e, probabilmente, anche il miglioramento del sapore e delle proprietà nutritive della carota arancione rispetto alle altre varietà di questo ortaggio.

Le carote oggi

Ad oggi, la carota arancione resta la varietà più diffusa e apprezzata – non solo per il suo sapore dolce e delicato, che la rende preziosa sia in ricette salate che dolci, ma anche per le innumerevoli proprietà benefiche per il nostro organismo.

Al contempo, cresce sempre più l’interesse e la curiosità dei consumatori nei confronti delle altre varietà di carote, che stanno conoscendo una vera e propria “rinascita” dopo secoli bui in cui erano state dimenticate.

Se volete scoprire i benefici e le proprietà dei diversi tipi di carote che esistono, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo dedicato al tema.

