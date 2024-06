Questo ristorante non fa entrare le donne che hanno meno di 30 anni (e gli uomini con meno di 35)

L’obiettivo del ristorante Bliss è di garantire “un’atmosfera tranquilla”. In che modo? Facendo entrare solo donne con più di 30 anni e uomini con più di 35 anni

Il ristorante Bliss di Florissant, nel Missouri, ha sollevato un acceso dibattito con la sua politica di accesso basata sull’età, permettendo solo alle donne di età superiore ai 30 anni e agli uomini di età superiore ai 35 anni di cenare.

Questa misura, introdotta dal proprietario Marvin Pate e dall’assistente del direttore Erica Rhodes, mira a creare un’atmosfera tranquilla e sofisticata, lontana dal “dramma” associato ai clienti più giovani. Pate, che ha 36 anni e rientra quindi nella fascia d’età ammessa, ha descritto l’ambiente del ristorante come “pura utopia” per i clienti più anziani.

Chiunque entri deve mostrare il proprio documento d’identità a una hostess o a un agente di polizia della contea di St Louis dopo le 19:00, dal mercoledì alla domenica. L’esclusivo ristorante di Florissant è specializzato in cibo dell’Africa occidentale e dei Caraibi.

Si è scatenato immediatamente un gran dibattito

La decisione ha ricevuto reazioni contrastanti. Mentre molti clienti hanno accolto positivamente l’iniziativa, apprezzando la possibilità di godersi una serata senza interruzioni, altri hanno espresso insoddisfazione. Alcuni critici hanno sottolineato la disparità tra l’età richiesta per le donne e quella per gli uomini, chiedendosi perché non possa esserci un’età uniforme per entrambi i sessi e come sia possibile nel 2024 adottare una misura così discriminatoria.

Altri ancora hanno suggerito che un tale approccio potrebbe essere troppo rigido e non necessariamente efficace nell’evitare comportamenti disturbanti, dato che esistono adulti di tutte le età che possono comportarsi male in pubblico.

Eppure, nonostante le critiche, la misura ha attirato l’attenzione di altri operatori del settore della ristorazione, alcuni dei quali hanno suggerito di adottare approcci simili nei loro locali. Pate, dal canto suo, è determinato a mantenere la politica. Ha anche rassicurato i giovani che potranno godere dell’esperienza del Bliss una volta raggiunta l’età richiesta, indicando che il ristorante intende rimanere aperto per molti anni a venire.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Ti potrebbe interessare anche: