Questi sono i 50 migliori ristoranti del 2024 nel mondo (e 4 sono italiani)

Nei giorni scorsi è stata resa nota la nuova classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo. The World’s 50 Best Restaurants è stilata ogni anno da un’organizzazione indipendente, composta da un gruppo di esperti provenienti da diverse parti del mondo, tra cui chef rinomati, critici gastronomici, giornalisti e operatori del settore alimentare.

Curiosi di sapere qual è stato incoronato “miglior ristorante al mondo“? Non si tratta di un locale italiano, purtroppo, a vincere è infatti Disfrutar. Il ristorante di Barcellona, gestito dal magistrale trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, è stato insignito del titolo di The World’s Best Restaurant 2024, prendendo il testimone dal vincitore del 2023, il Central di Lima.

Sul podio ci sono poi, al secondo posto, l’Asador Etxebarri di Atxondo (Paesi Baschi), mentre al terzo posto troviamo il Table by Bruno Verjus a Parigi.

Prima di scoprire la classifica completa, ci interessa però soffermarci sui ristoranti italiani premiati. Si tratta di 4 locali già molto noti:

Lido 84 (12° posto) : si trova sulle rive del Lago di Garda. Guidato dallo chef Riccardo Camanini, questo ristorante incanta i commensali con una cucina che celebra i sapori del territorio in un ambiente storico e suggestivo. Scende però in classifica rispetto allo scorso anno quando era 7°.

: si trova sulle rive del Lago di Garda. Guidato dallo chef Riccardo Camanini, questo ristorante incanta i commensali con una cucina che celebra i sapori del territorio in un ambiente storico e suggestivo. Scende però in classifica rispetto allo scorso anno quando era 7°. Reale (19° posto) : si trova tra le montagne abruzzesi ed è guidato dallo chef Niko Romito. Questo antico monastero trasformato in ristorante offre un’esperienza gastronomica unica, in cui la semplicità dei piatti nasconde in realtà una complessità di sapori. L’anno scorso era al 16° posto

: si trova tra le montagne abruzzesi ed è guidato dallo chef Niko Romito. Questo antico monastero trasformato in ristorante offre un’esperienza gastronomica unica, in cui la semplicità dei piatti nasconde in realtà una complessità di sapori. L’anno scorso era al 16° posto Piazza Duomo (39° posto) : ad Alba, guidato dallo chef Enrico Crippa che celebra la bellezza della tradizione italiana con un tocco di eleganza contemporanea. Sale di 3 posizioni, l’anno scorso era 42°

: ad Alba, guidato dallo chef Enrico Crippa che celebra la bellezza della tradizione italiana con un tocco di eleganza contemporanea. Sale di 3 posizioni, l’anno scorso era 42° Uliassi (50° posto): chiude la classifica questo ristorante a due passi dal mare Adriatico. Guidato dai fratelli chef Mauro e Catia Uliassi propone un mix di piatti classici e innovativi che riflettono la ricchezza del mare e la creatività italiana. Scende rispetto all’anno scorso che era 34°

I migliori 50 ristoranti al mondo

Ecco la classifica completa dei migliori 50 ristoranti al mondo:

Disfrutar, Barcellona Asador Extebarri, Axpe Table By Bruno Verjus, Parigi DiverXO, Madrid Maido, Lima Atomix, New York Quintonil, Città del Messico Alchemist, Copenaghen Gaggan, Bangkok Don Julio, Buenos Aires Septime Paris Lido 84, Gardone Riviera Trèsind Studio, Dubai Quique Dacosta, Denìa Sézanne, Tokyo Kjolle, Lima Kol, Londra Plénitude, Parigi Reale, Castel di Sangro Wing, Hong Kong Florilège, Tokyo Steirereck, Vienna Sühring, Bangkok Odette, Singapore El Chato, Bogotà The Chairman, Hong Kong A Casa Do Porco, Sao Paulo Elkano, Getaria Boragò, Santiago Tim Raue, Berlino Belcanto, Lisbona Ten, Tokyo Pujol, Messico Rosetta, Messico Frantzén, Stoccolma The Jane, Belgio Oteque, Rio De Janeiro Sorn, Bangkok Piazza Duomo, Alba Le Du, Bangkok Maita, Lima Ikoyi, Londra Nobelhart & Schmutzig, Berlino Mingles, Seoul Arpège- Parigi SingleThread, Healdsburg Schloss Schauenstein, Fürstenau Hiša Franko, Kobarid La Colombe, Cape Town Uliassi, Senigallia

Fonte: The World’s 50 Best Restaurants

